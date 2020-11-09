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【汽車銷量】乘聯會︰10月汽車銷量按年升8%　連續4個月高單位數增長

宏觀解讀 18:09 2020/11/09

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10月中國乘用車銷量按年升8%。

中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布，內地10月乘用車市場零售達到199.2萬輛，按年增長8%；實現了連續4個月高單位數增長。新能源車方面，10月新能源乘用車批發銷量突破14.4萬輛，按年增長119.8%，按月增長15.9%。其中插電混動銷量2.3萬輛，按年增長58.6%，純電動的批發銷量12.1萬輛，按年增長137.2%。

乘聯會表示，全國乘用車市場7至10月增速保持強勢態勢，是宏觀經濟和出口市場超預期的回暖，尤其是歐美疫情背景下的中國出口表現較強，穩住了消費信心。其次是去年部分地區7月「國六」排放標準實施後導致的車市低基數的特殊因素促進；第三是新能源車零售的翻倍回暖態勢明顯，推動車市走強。

10月豪華車零售按年增長30%，按月下降6%，仍保持強勢增長特徵。消費升級的高端換購需求仍舊旺盛，但10月供給不足導致寶馬、奔馳等生產低於零售較多，暫時抑制了零售的增長。10月中國自主汽車品牌零售按年增長6%，按年月增長14%，市場份額37.9%。

該會亦表示，蔚來（美︰NIO）、理想（美︰LI）、威馬、小鵬（美︰XPEV）、合眾、零跑等新勢力車企很優秀。長城汽車 （02333） 、廣汽 （02238） 新能源等也高速增長，大集團的新能源車銷量表現分化加劇。

今年首10個月的全國乘用車市場累計零售1492萬輛，累計零售按年下降10.2%，主要是受到春節偏早和疫情因素對影響。

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編輯︰侯景成

香港股票 理想汽車（Li Auto，美：LI） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 蔚來（美：NIO） 廣汽集團（02238） 汽車 長城汽車（02333）

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