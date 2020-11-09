【美國大選】特朗普下份工可做咩？做主持、拿自己名氣賺錢

▲ 【美國大選】特朗普卸任後出路多 可做主持、拿自己名氣賺錢

美國大選結果出爐，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝出美國大選。雖然總統特朗普尚未承認敗選，但有外媒分析，特朗普卸任後有很多出路。擔任過美國總統的特朗普，除了可回特朗普集團工作、可再度擔任電視台節目主持，亦可以拿自己名氣賺錢。

特朗普卸任後，會在何處居住以及如何重回其在家族企業等議題，將成為外界日後的關注點。

《紐約時報》報道指，特朗普卸任後有「賺快錢」的途徑，包括把「特朗普」的名字，授權給海外酒店、住宅等房地產。

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報道指，以「特朗普」的名字作為品牌，這種授權既不需要投資，且基本上沒有風險。作為美國總統的特朗普，其名字在國際上名氣甚高，每年至少能賺50到100萬美元（390萬至780萬港元）。

報道又引述特朗普身旁的人指，曾是「電視明星」的特朗普，可能會重返電視圈。

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特朗普早前的稅務記錄顯示，節目《飛黃騰達》 （The Apprentice）為他帶來新「財路」。另外，特朗普亦可考慮出席付費演講及出書。

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