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【旅行減壓】三分二港人想去旅行　近半望「出走」擺脫工作壓力

環球政經 18:36 2020/11/09

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新冠肺炎疫情持續，一向熱愛旅遊的港人，都只能留港防疫。有調查發現，有三分之二受訪者表示，疫情之下，最想去旅行，更有近半受訪者指，最想「出走」的原因是希望藉旅行可以擺脫工作壓力。

【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜【下一頁】

【Staycation】尋找旅行感覺　85％港人未來半年想 Staycation【下一頁】

旅遊網站Expedia 10月份訪問了1,000名18 至45 歲的香港居民，了解他們在疫情封關期間最想念的是甚麼事情，有六成半受訪者表示記掛旅行、其次有五成三人表示記掛與朋友和家人相聚的時間，以及近四成半人指希望參與音樂會、節慶或婚禮。

疫情更觸發了港人的「度假臨界點（Tripping Point）」，即急需要旅行度假散心，以降壓力。有四成半受訪者稱，需要馬上出走的原因是希望能夠擺脫工作壓力，另有三成人是希望能在旅行時享受按摩及水療等休閒活動。

針對這個「度假臨界點」，有逾三成受訪者表示曾經遊覽本地名勝或景點。在8 月政府首度放寬社交距離措施時，有近三成受訪者表示，在措施放寬後7日內曾預訂本地酒店住宿，並中更有四成半是在放寬後的首兩周入住。

 

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責任編輯：楊子瑩

疫情 酒店 住宿 壓力 出入境管制 香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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