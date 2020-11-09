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Apple Watch獲FDA批准　推「NightWare」程式干擾用戶發噩夢　

科技 20:40 2020/11/09

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Apple Watch計劃加入「NightWare」應用程式，以震動方式打斷用戶發噩夢，最近程式已獲美國FDA通過。

不少人都試過被噩夢纏擾，而患有創傷後遺症（PTSD）的人更會時常發噩夢，影響睡眠質素。為了緩解患者長期受到噩夢困擾，Apple Watch計劃加入「NightWare」應用程式，以震動方式打斷用戶發噩夢，最近程式已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）通過。

Apple Watch計劃新增「NightWare」應用程式，該款程式可透過Apple Watch感測器，偵測用戶心率與動作，若程式偵測到用戶正在發噩夢，則會以震動方式來喚醒正入睡的用戶，並打斷噩夢。需注意的是，此款應用程式專為患者而設，用戶需要在醫療專業人員監督下，並提供醫生處方才能使用。另外，若患有夢遊症，或在睡眠時有暴力行為的人士，則被禁止使用。

＜＜Spotify推Apple Watch獨立應用程式　無需透過手機播放音樂

＜＜用戶帶Apple Watch SE過夜睡覺　投訴遇過熱問題

另外，用戶宜在每晚睡前配戴搭載「NightWare」程式的 Apple Watch，若在非睡眠時間使用「NightWare」，程式可能會發出錯誤的提示。該研發公司亦表示，「NightWare」程式只是輔助的治療工具，提醒患者不應該過份依賴，仍需要配合藥物進行有效治療，從而改善病情。

責任編輯：李寶如

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