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【異動股】雷蛇預期今年全年虧轉盈 全日炒上18%見兩年半新高

股樓投資 18:52 2020/11/09

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手遊設備股雷蛇（01337）公布，預期集團於截至今年12月31日止財政年度將錄得除所得稅前經調整溢利（非公認會計原則計量），而去年同期為除所得稅前經調整虧損4,030萬美元。預期今年成功轉虧為盈下，雷蛇下午大幅炒上，收報於全日最高位2.73元，創近兩年半新高。

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雷蛇指出，成功由虧轉盈主要由於期內雷蛇的硬件、軟件及服務生態系統的收益增長超出預期，預計至少按年增長30％：周邊設備及電腦系統產品在今年首三個季度推出的新產品得到正面銷售評價；毛利率持續改善，乃受硬件利潤率改善及較高利潤率的服務業務對集團的貢獻增加所推動等因素。

雷蛇日前亦宣布，在剛過去的「雙11開門紅首戰」中表現出色，外設產品銷售額突破5,000萬元人民幣，於天貓和京東的銷售額按年分別增長
312％和268％。當中，遊戲滑鼠方面，Razer Death Adder 系列滑鼠單日銷量突破20萬件；Razer Basilisk XHyperSpeed遊戲滑鼠單日銷量突破5萬件；Razer Viper Ultimate 遊戲滑鼠單日銷量突破6萬件，並於天貓及京東銷量排行榜位居榜首；Razer Basilisk Ultimate 無線遊戲滑鼠單日銷量突破1萬件。另外，Razer Black Widow 系列遊戲鍵盤單日銷量突破1.5萬件；Razer Kraken系列遊戲耳機單日銷量突破2萬件。

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撰文 : 李尚毅

雷蛇（01337） 經濟

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