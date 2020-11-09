【盈喜盈警】昊天國際預期半年虧損擴大至9000萬　一文看清企業盈警盈喜

▲ 一文看清企業盈警盈喜

疫市下，不少企業業績倒退，亦有企業業績逆市上升。本網不時更新各企業的盈警及盈喜消息。

【盈警】

昊天國際建投 （01341） ：預期虧損擴大至9000萬元，去年同期虧損約為700萬元。公司表示，主要因確認應收貸款之預期信貸虧損、應佔投資基金虧損及今年一月發行的可換股票據利息增加。

【全文公告】

信銘生命科技 （00474） ：預期今年中期業績虧損達4.6億港元，去年同期虧損約為6400萬元。公司表示，主要因公司票據及應收貸款之預期信貸虧損；今年6月授出購股權之一次性非現金以股份形式付款開支；及若干透過損益按公平值計算之金融資產及負債公平值虧損。

【全文公告】

宏安集團 （01222） ：預期截至9月底止半年業績，按年下降多於60%，主要由於部份現有發展中項目預期下半年完成而令營業額及收益下降所致。

【全文公告】

卓珈控股 （01827） ：預計截至9月底止6個月，錄得虧損淨額約600至700萬元，去年同期則錄得純利約1150萬元，料預期虧損主要由於收益較去年同期減少超過35%。

集團指，新冠肺炎疫情為業務帶來了前所未有的干擾，政府實施的社交距離措施及於部分時間強制關閉香港的所有美容院，導致集團無法開展業務，期間對集團的財務業績造成不利影響。

【全文公告】

【盈喜】

劍虹集團 （01557） ：預計截至9月底止，半年溢利不超過170萬元，去年同期則為虧損約990萬元。扭虧為盈主要由於期間內承接新項目產生的收益及毛利大幅增加；收取及確認「保就業」計劃的非經常性政府補助約292.4萬元等。

【全文公告】

美高域 （01985） ：受惠政府保就業計劃，有企業疫市下大賺。美高域發盈喜，預告截至今年9月底止6個月，淨溢利錄得不少於60%升幅，增加主要由於收到香港政府因爆發冠狀病毒病實施的保就業計劃的政府補貼。美高域去年中期純利1259萬元，淨溢利錄得不少於60%升幅，意味多賺至少755萬元。

【全文公告】

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編輯：吳敏芳