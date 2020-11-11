【盈喜盈警】嘉藝料半年虧損1670萬　一文看清企業盈警盈喜

▲ 一文看清企業盈警盈喜

疫市下，不少企業業績倒退，亦有企業業績逆市上升。本網不時更新各企業的盈警及盈喜消息。

【盈警】

嘉藝控股 （01025） ：預期截至9月底止半年虧損擴大至約1670萬元，主因因美貿易戰而持續受壓及新型冠狀病毒病爆發，令收益及毛利率有所下跌及貿易應收款項的減值虧損（已扣除撥回）。

【全文公告】

奧克斯國際 （02080） ：預期截至9月底止半年轉蝕不少於500萬元，主因香港的會所及餐廳業務因疫情爆發造成不利的市場因素及營運狀況而導致的生活娛樂分部收益下跌約2690萬元，以及人民幣的貸款錄得匯兌虧損淨額約390萬元等。

【全文公告】

IDG能源投資 （00650） ：預期截至9月底止半年轉蝕2560萬元。

【全文公告】

建業實業 （00216） ：預期截至9月底止半年溢利凈額按年跌61%，主因重估投資物業之公平值收益減少，以及聯營公司的收入及溢利貢獻下跌。

【全文公告】

漢國置業 （00160） ：預期截至9月底止半年溢利凈額按年跌60%，主因重估投資物業之公平值收益減少，以及聯營公司的收入及溢利貢獻下跌。

【全文公告】

冠華國際 （00539） ：預期截至9月底止半年應佔溢利按年跌75%。主因中美貿易戰及2019新型冠狀病毒病大流行令市況惡化，收益下跌不少於15%，以及其他收益及虧損下跌不少於90%。

上諭集團 （01633） ：預期截至9月底止半年轉蝕1550萬元，去年同期純利為110萬元。虧損主因獲判的項目減少，乃由於香港社會事件、政治紛爭及整體經濟蕭條所帶來的負面影響，使集團於本期間確認的收益下降，以及新型冠狀病毒疫情）爆發使若干項目的完成較預期延長，導致成本超支。

【全文公告】

B & D Strategic Holdings （01780） ：預期綜合純利按年跌6成，去年同期純利為2300萬元，主要因期內進行的若干新項目合約金額較低、疫情及建築工程的複雜程度出乎意外，導致進度受到影響與延誤而增加建築成本。

【全文公告】

衍生 （06893） ：預期今年半年業績由盈轉虧，擴大不少於1300萬元，去年同期盈利為7萬元，主要因疫情影響收入按年跌3成。

【全文公告】

高山企業 （00616） ：預期集團半年虧損擴大至不少於6000萬元，去年同期為1240萬元，主要因疫情影響，投資物業公平值變動、出售發發展物業減值等。

【全文公告】

安全貨倉 （00237） ：預期集團半年除稅前虧損錄得9300萬元，去年同期虧損為2600萬，主要因收入減少約22%及期內集團投資物業之重估公平值出現虧損約1.7億元。

【全文公告】

必瘦站 （01830） ：預期截至9月底半年未經審核綜合純利下跌約40%至45%。

【全文公告】

昊天國際建投 （01341） ：預期虧損擴大至9000萬元，去年同期虧損約為700萬元。公司表示，主要因確認應收貸款之預期信貸虧損、應佔投資基金虧損及今年一月發行的可換股票據利息增加。

【全文公告】

信銘生命科技 （00474） ：預期今年中期業績虧損達4.6億港元，去年同期虧損約為6400萬元。公司表示，主要因公司票據及應收貸款之預期信貸虧損；今年6月授出購股權之一次性非現金以股份形式付款開支；及若干透過損益按公平值計算之金融資產及負債公平值虧損。

【全文公告】

宏安集團 （01222） ：預期截至9月底止半年業績，按年下降多於60%，主要由於部份現有發展中項目預期下半年完成而令營業額及收益下降所致。

【全文公告】

卓珈控股 （01827） ：預計截至9月底止6個月，錄得虧損淨額約600至700萬元，去年同期則錄得純利約1150萬元，料預期虧損主要由於收益較去年同期減少超過35%。

集團指，新冠肺炎疫情為業務帶來了前所未有的干擾，政府實施的社交距離措施及於部分時間強制關閉香港的所有美容院，導致集團無法開展業務，期間對集團的財務業績造成不利影響。

【全文公告】

【盈喜】

中國富強金融集團 （00290） ：預期截至9月底止6個月虧損收窄至263.3萬元。主因公司發行之可換股債券的融資成本較去年同期下降；員工成本下降；金融資產投資產生投資淨收益；及貿易應收賬款減值虧損撥回，而其他全面收益之變動乃主要由於換算海外業務產生之匯兌差額為正數。

【全文公告】

興利集團 （00114） ：預期截至9月底止6個月虧轉盈，純利不超過2100萬元，去年同期錄淨虧損610萬元。盈轉虧主要由於透過有力的成本控制措施而達至節省成本；交易證券已變現及未變現收益淨額約490萬元等。

【全文公告】

劍虹集團 （01557） ：預計截至9月底止，半年溢利不超過170萬元，去年同期則為虧損約990萬元。扭虧為盈主要由於期間內承接新項目產生的收益及毛利大幅增加；收取及確認「保就業」計劃的非經常性政府補助約292.4萬元等。

【全文公告】

美高域 （01985） ：受惠政府保就業計劃，有企業疫市下大賺。美高域發盈喜，預告截至今年9月底止6個月，淨溢利錄得不少於60%升幅，增加主要由於收到香港政府因爆發冠狀病毒病實施的保就業計劃的政府補貼。美高域去年中期純利1259萬元，淨溢利錄得不少於60%升幅，意味多賺至少755萬元。

【全文公告】

相關文章：

【盈喜】雷蛇料全年經調整業績轉虧為盈、收益至少升3成 半日炒升16%

【盈喜】比亞迪電子發盈喜 預計首三季純利按年增至少3.2倍

編輯：吳敏芳