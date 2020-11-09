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【騰訊700】高盛料騰訊第三季純利增29%　上調目標價至678元

股樓投資 18:14 2020/11/09

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股王騰訊（00700）將於周四公布第三季業績，高盛發表報告預期，騰訊第三季淨利潤將按年增長29%至315億元（人民幣，下同），該行上調騰訊目標價至678港元。

高盛預測，騰訊第三季收入將按年增長27%，至1,239億元；淨利潤按年增長29%至315億元，主要受惠於網絡遊戲增長29%、綫上廣告增長18%及金融科技增長28%。

【港股追蹤】美團周五勢染藍 今升2.5％再創新高　市值1.96萬億 超平保追工行 詳情請按【見下頁

此外，報告又指，騰訊投資項目增值速度驚人，過去14個月估值上升1.7倍，令這些項目佔騰訊的價值升至每股189元。該行看好騰訊旗下投資主題包括SaaS、企業軟件及醫療保健技術。

高盛維持騰訊「買入」評級，目標價上調13%至678元。

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記者：李兆明

騰訊控股（00700） 騰訊 目標價 香港股票

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