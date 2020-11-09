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【上車新盤】屯門帝御．星濤再加推　折實價343萬起　投資潛力一流？

股樓投資 17:47 2020/11/09

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帝國集團及香港小輪（00050）合作發展、恒地（00012）負責銷售的屯門帝御．星濤，昨日次輪銷售，共推123伙單位，終即日賣出逾七成單位，連同早前銷售，發展商於短短8日，賣出310伙單位。眼見銷情報捷，發展商加推5號價單，涉及123伙單位，最平一伙折實價只約343萬元起。

【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂【下一頁】 

據最新一張價單顯示，加推單位實用面積約192至996平方呎，設開放式至四房間隔，折實價由343萬元起，至最貴1,555.7萬元，實用呎價則約13,723元至21,442元。入場單位為1座2樓19室，實用面積213平方呎，折實售價約342.9萬元。 

以入場價計，帝御．星濤當然吸引，惟交通相對不便，區內並無鐵路接駁，亦無計劃興建鐵路，出入只能搭巴士或小巴。值得留意的是，樓盤鄰近哈羅國際學校，附近也有多間學校，料上學及放學時段，區內道路較為多車，終致塞車。 

示範單位：三房（一套房）連儲物室戶型↓↓↓↓↓↓

    點擊圖片放大
    +3
    +2

雖然項目銷情好，惟近近錄得兩宗撻訂。據成交紀錄冊資料顯示，撻訂單位為1座2樓12室，於上周日（1日）以342.6萬元易手，實用面積208平方呎；另一單位為2座9樓09室，於同日以462.02萬元易手，實用面積290平方呎。 

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撰文 : 黃卓賢

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