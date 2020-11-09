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【業績】偉易達半年純利升4.7%中期息維持17美仙　主席﹕料今年很大機會派息比率調至9成

股市 17:22 2020/11/09

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為減輕中美貿易緊張局勢影響，偉易達已開始在位於馬來西亞檳城的新廠房生產家用電話。

偉易達 （00303） 集團主席兼行政總裁黃子欣今日（9日）表示，預料全年將很大機會維持9成派息比率。他指，去年集團面對新疫情，把派息率從9成減至7成，但隨著集團首6個月毛利率從去年30.7%升至今年的31.8%，加上材料價格下跌，預料將很大機會派息。

偉易達今日公布截至9月底止半年業績，純利升4.7%至1.236億美元，每股基本盈利增加4.5%至49美仙，中期息維持每股17美仙。偉易達指，新型冠狀病毒對集團的營運帶來前所未有的挑戰，但首6個月銷售額仍勝於預期。

集團收入微跌0.04%至11.2億美元，其中北美洲、亞太區和其他地區的銷售額下跌，抵銷了歐洲的銷售額升幅。

上半年毛利率升1.1個百分點至31.8%。偉易達指，毛利率改善基於多項因素，材料價格下跌，而直接勞工成本和生產支出因人民幣貶值而受惠，同時生產力進一步提升和更有利的產品組合，亦令集團的毛利率改善。

為減輕中美貿易緊張局勢影響，偉易達已開始在位於馬來西亞檳城的新廠房生產家用電話，而偉易達承包生產服務有若干客戶亦受到關稅影響，稅率為7.5%至25%不等。

全球疫情持續，但偉易達稱，最近數月業務運作已逐漸恢復正常，旗下工廠的生產和產能使用率現處於疫情前水平，同時供應鏈正如常運作。部份市場的消費者需求亦大幅回升，與在家工作及留在家中有關的產品需求升勢尤其凌厲，惠及集團的部份產品類別。由於消費者紛紛轉為網上購物，電子商貿迅速增長，電子零售商和其他網上渠道的銷售額佔集團總收入的比例升至16.2%

相關文章﹕【業績】偉易達全年多賺11%　末期息削28%至36美仙

【中美貿易戰】偉易達：未來產能集中馬來西亞　減低貿易戰潛在影響

 

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香港股票 業績公布 偉易達（00303） 零售 在家工作
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