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【美國大選】拜登團隊選前與藥廠會面 收集疫苗研發數據

環球社會熱點 17:30 2020/11/09

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【美國大選】拜登團隊選前與藥廠會面 收集疫苗研發數據

美國大選投票日結束，多間主流傳媒報道，民主黨總統候選人拜登勝出美國大選，當選下屆美國總統。拜登發言人透露，團隊已在大選前，多次與參與「曲速行動」（Operation Warp Speed）的藥廠會面，希望為研發安全、有效的新冠肺炎疫苗出一分力。報道指出，會面旨於收集關於研發進度、製造及分發的數據。

「曲速行動」（Operation Warp Speed）為支援疫苗研發和提供量産補貼的機制，目標是讓美國人最快在今年底前，至少擁有一劑安全、有效的疫苗。

拜登經濟下企業稅受關注 經濟政綱一覽【下一頁】

拜登列4大任務 首要對抗疫情【下一頁】

彭博社早前報道，拜登的顧問團體在9月和10月與疫苗進入最後試驗階段的藥廠會面。拜登發言人貝茨（Andrew Bates）周日（8日）證實報道屬實，指「拜登絕對會貢獻疫苗研發」。

有份領導「曲速行動」的將軍佩爾納（Gustave Perna）周日接受訪問時表示，只要該疫苗獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用，最快可在24小時內出貨，藥廠需使用與「曲速行動」合作的運輸服務，即聯邦快遞（FedEx）、聯合包裹（UPS）、醫療用品供應商McKesson。

特朗普律師 : 至少10州掀訴訟 逾50人作證【下一頁】

拜登擬上台後馬上簽行政命令 推翻特朗普政策【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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