【BNO移民】 何為「識英文」? BNO申請入籍英國4大要求

英國早前宣布,由明年1月31日起,英國BNO簽證(Hong Kong British National (Overseas) (BN(O)) visa)正式接受申請,住滿5年後便符合申請入籍永久居住英國的要求,其後再住滿12個月,就可申請入籍英國。

申請入籍(Settle in the UK) 的基本4大要求:

(一) 符合英語能力要求

(二) 考「Lift in the Uk」測驗並取得合格

(三) 在逗留英國5年期間,12個月內沒有離開英國逾180天

(四) 須另付申請永居的費用

何為「識英文」?

只要BNO持有人年滿18歲以上,須取得英語B1、B2、C1或C2 水平的資格,或曾在英語國家取得全英文授課的本科或本科以上學位。若申請者已滿65歲或以上、長期身體或精神有問題並獲醫生豁免證明,即可免考英文能力測驗。

簡稱CEFR的歐盟語言教學測試參照框架(The Common European Framework of Reference for Languages) 將語言能力從低至高劃分3個等級,A為基礎水平(Basic User)、B為獨立運用(Independent User)及 C為熟練運用(Proficient User);每個等級則細分為2個級別,即是A1和A2、B1和B2、C1和C2。

【BNO移民】英國最低工資年年加 最低時薪多香港逾一倍:【下一頁】

【BNO移民】移居英國倫敦生活 一文睇清衣食住行每月使費預算:【下一頁】

入籍英國的英語要求最低須達到B1水平,屬中級下等,足夠獨立應付正常生活便可;另外,據目前英國移民法的規定,申請者只可用內政部規定的英語考點測試成績,作申請入籍的必備條件。相關考試名單(Secure English Language Test List)亦會不時調整,申請人士需要留意。



必考之一:「Lift in the UK」測驗

此外,申請人士亦須考「Lift in the UK」的測驗,和英國生活文化相關,測驗全長45分鐘,須回答24條問題,均與英國傳統和習俗有關;相關內容均收錄一本名為《Lift in the UK》的手册。考核人士須提前3個月前於網上預約,費用為50英鎊 (約500港元),英國全國逾30間測驗中心地點可選。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:潘曉豐