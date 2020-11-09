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【iPhone 12】MagSafe Duo充電器影片流出　傳將於數周內上市

科技 19:00 2020/11/09

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日前YouTube流傳一段新影片，顯示MagSafe Duo充電器的實際操作，不過Apple就未有進一步公布確實的發售詳情。

蘋果（Apple）在上月iPhone 12發布會上，同時公布MagSafe無線充電規格。除了早已推出的MagSafe充電器外，還有一款可同時替iPhone和Apple Watch充電、可摺疊的無線雙充電器「MagSafe Duo」。日前YouTube就流傳一段新影片，顯示該充電器的實際操作，不過Apple就未有進一步公布確實的發售詳情。

MagSafe透過特殊磁石陣列，自動對準無線充電線圈位置，提升無線充電的效率，避免充電失敗。由於其造形小巧纖薄，容易攜帶，所以備受用家注目。從影片中可見，該配件展示iPhone 12和Apple Watch可同時充電；事實上與Apple Watch 的上一代磁力充電底座幾乎一樣，只要將Apple Watch的充電座向上推，即可讓手錶背面貼上磁座，令手錶轉換為Nightstand模式。

由於其造形小巧纖薄，容易攜帶，所以備受用家注目。（Apple官網圖片）

MagSafe透過特殊磁石陣列，自動對準無線充電線圈位置，提升無線充電的效率。（Apple官網圖片）

據了解，現時MagSafe Duo可為iPhone、Apple Watch、AirPods或AirPods Pro等設備進行無線充電。不過其定價並不便宜，高達港幣1,049元，包裝內附有一條1m USB-C轉Lightning的連接線，而由於iPhone現時並沒有附送充電器，用戶需要額外購買20W USB-C電源轉換器，原廠定價為港幣149元。換句話說，如果要一整套購入的話，就已經要索價港幣1,198元。

MagSafe Duo可同時替iPhone、Apple Watch、AirPods或AirPods Pro等設備進行無線充電。（Apple官網圖片）

考慮到Apple已於網上商店上架有關產品，而最近這款充電器亦通過韓國國家無線電研究中心的法定測試，顯示MagSafe Duo上市有期，預料或會在數周內上市。

責任編輯：施雯雯

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