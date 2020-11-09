瑞信8分鐘錯發近1.7萬項莊家報價　證監罰款210萬元

▲ 瑞士信貸證券（香港）因違反電子交易規定遭證監會譴責及罰款210萬元

證監會公布，譴責瑞信證券因電子交易系統存有缺失而違反監管規定，罰款210萬元。證監會指出，瑞信2019年上午9時39分至9時47分，向市場發送16,935項錯誤的莊家報價，及以偏離當時市價的價格執行8,042項股票期權買賣。

證監會指出，8,042項相關買賣中有7,837項被取消，而其餘205項則獲瑞信證券 承認責任，未有提及所涉金額。因應有關交易的連鎖反應，多達220,650份屬於66個股票期權類別和836個系列的合約收到影響。

證監會指出，瑞信證券作為股票期權莊家，但因在產生莊家報價時所使用的符號配對程式「Mercury Direct」出現邏輯錯誤。瑞信證券由於上述邏輯錯誤，程式將瑞信證券內部產生的2019年3月期權系列碼，與聯交所的2020年3月期權系列碼錯誤地配對，因而出錯。

證監會指，瑞信證券當時的內部監控措施未能防止並迅速地偵測出上述錯誤，原因包括：

瑞信證券以在2019年3月屆滿的期權的合理價格作為基礎來對相關買 賣進行交易前監控，故沒有偵測出錯誤。

因應程式出錯，Mercury Direct 未能辨別出相關買賣，因而沒有將 其紀錄傳送至交易後監控系統。出錯訊息雖然寫入了錯誤紀錄內，但卻 沒有發出令交易員即時檢視有關買賣的警示。

瑞信年度測試未有將邏輯錯誤找出來

證監會在決定制裁時，已考慮到所有相關情況，包括瑞信證券在該事故發生後迅速採取補救行動，及與證監會合作解決其關注事項。

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編輯：麥德銘