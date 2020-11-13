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【樂遊天下@iM網欄】 夾人、夾天氣、夾節慶 擇日去旅行

名人薈萃 12:39 2020/11/13

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選擇旅行日期一般要考慮三大重要因素：第一，夾人；第二，夾天氣；第三，夾節慶。綜合多年的旅行經驗，有時自以為夾得天衣無縫，也會有老猫燒鬚之時。

看極光一直在我的bucket list 裏，數年前和幾位旅遊精（已到逾一百個國家旅行的朋友）一起計劃行程時，看準了加拿大黃刀鎮每年有240多天可以看到極光，於是一年前已訂好旅館，還要是那種冬天冷得水管也結冰的不毛之地。

到埗第一日天氣極好，萬里無雲，心下暗喜。舟車勞頓了一天，最後坐坦克車改裝而成的冰湖車，到達旅館。仰望天空，迎來的不是渴望已久的極光，而是一輪明月。原來機關算盡，卻忘了算農曆，當天正值十五，月圓之夜映照大地，完全蓋過了極光。心裏好生失望。還好在數小時後，極光從月亮旁除除出現，雖然強度較弱，但能欣賞到極光，已是於願足已。經此一役，每有朋友查詢極光旅遊，我都千叮萬囑他們避免月圓之夜。

另一次擇錯日的故事發生在危地馬拉，為了安排這個旅行，一年前已開始做研究，看了旅遊節目與多本旅遊書。目標非常清晰，便是在古都安提瓜（Antigua）參與這個前西班牙民地的大型復活節慶典(Semana Santa)，以及在當地的世外桃源Semuc Champey參加山洞游 。

對香港人來說，復活節是全年最長的假期，但對危地馬拉人來說，復活節假期長短並不是重點，他們慶祝復活節是每家每戶的盛事，而且長逾（雖然不是每天都放假）。

在古都Antigua，復活節不單像個嘉年華會，也是全拉丁美洲首屈一指的復活節慶典。象徵耶蘇受難，當地的天主教徒會製造重量以噸計的木製聖壇，在耶蘇受難日、復活日等不同日子由數十至上百的小童、女士或男士組成的團隊擱在肩上在全城巡遊，為時逾一小時。聖壇製作精美得如天主教堂內的佈置，聖壇上有的為聖母瑪利亞像，也有耶蘇背負十字假像，而耶蘇復活日當天則有天使像。彫像旁全是匠心獨運，美倫美奐的木彫刻。其實聖壇真的很重，而小童巡遊時，雖然身旁總有大人幫忙，但小小身驅要承受此重擔，也是驚險萬分。

 

巡遊一般接近黃昏開始，那麼大白天大家幹甚麼呢？原來，家家戶戶在巡遊路線都會設計並鋪出聖週地毯。聖週地毯以沙鋪設，上有染色的木屑、花朶，以當地的民族圖案，甚至模型屋為設計，各適其適，盡顯心思。美得讓人心折的聖週地毯經巡遊洗禮後，變成一片頹垣敗瓦，但巡遊隊伍會以九秒九的速度將街道還原，非常專業。

 

說了半天，也沒有發現任何擇錯日的證據。冇錯，過復活節是不會擇錯日的，但不要忘記此行目的有二，第二個任務是在Semuc Champey參加山洞游。搜集資料時從旅遊節目看了不少有關當地山洞遊的影片，那是個有水池的山洞，洞內漆黑一片，要一手拿蠟燭、一手游泳，而且要在洞內爬來爬去，身手差一點也不行。同行的朋友不諳水性，還籌箸着要不要專程買救身衣。

 

怎料山長水遠，中途還遇上輕微車禍，到埗後卻遇上旱季，因為水位太低，入山洞太危險，山洞因而取消。全團四人膛目結舌，繼而不斷查詢明日的水位，希望能一嘗心願。當然，天氣不似預期，乾旱是不會是由四人跳求雨舞一天便能逆轉的事。結果我們只能在此世外桃園的水池游游水，輕輕鬆鬆坐車胎遊河。

這些經歷教會了我，旅行和人生一樣，總會有些遺憾。但順順利利的旅行一般也沒有甚麼印象，反而不完美的旅行才會有特別的回憶。阿Q精神一下，有時也不錯 ^v^。

作者_樂遊簡介：

年少時志願是當《Lonely Planet》或《National Geographic》作者，結果多年來乖乖的做個忙碌OL。畢竟天生坐不定，曾多次裸辭去旅遊。走遍天涯海角後，最愛的還是香港。

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撰文 : 樂遊

欄名 : 樂遊天下

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