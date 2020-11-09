【軟銀沽阿里】軟銀半年純利升3.5倍　從阿里巴巴股票套現近1300億港元

阿里巴巴 （09988） 主要股東軟銀集團（Softbank Group Corp）投資UBER、WeWork科技企業失利，今年大舉減持阿里巴巴股票及出售資產。軟銀集團今日（9日）公布業績，集團出售資產後，今年4月至9月純利為1.88萬億日圓（約1408億港元），按年升346.7%。每股盈利950.54日圓，比上年同期升385.8%。

軟銀表示，在3月23日，公司宣佈4.5萬億日圓資產出售計劃，截至第二季末，公司透過出售德國電信子公司T-Mobile 股權、出售部分阿里巴巴股權完成資產套現，期內共套現5.6萬億日圓 （約4194億港元）。

據軟銀通告，5.6萬億日圓資產套現中，軟銀在過去半年間以阿里巴巴股票預付式遠期合約（perpaid forward contracts），套現1.7萬億日圓（約1,272億港元），較前一次通告公布金額更高。其餘款項則來自T-Mobile合併後減持和抵押貸款，以及出售軟銀企業（Softbank Corp）股份。

軟銀上年度虧逾1000億港元 用阿里股票獲銀行融資近900億，詳情見【下一頁】

期內，軟銀旗下企業投資收益為5800億日圓，軟銀在其他股票收益虧蝕1317億日圓。當中從阿里巴巴所獲投資收益為1678億日圓，按年少63%，主要由於前一年度阿里巴巴完成收購33%螞蟻集團（前稱螞蟻金服）股權。

同時，軟銀亦表示，集團早前宣佈2萬億日圓回購計劃，分為四季度進行，原定於2021年3月尾完成，但集團表示，回購計劃可能會因為市場不明朗因素而比延遲原定計劃。目前軟銀已分別在9月30日回購5400億日圓股份，以及在10月31日額外回購近1390億日圓股份。

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編輯﹕賴奕羚