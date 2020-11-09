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【好想去旅行】港人渴望去旅行　即使封關也積極搜索下個旅遊地？

商業 17:15 2020/11/09

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香港受疫情影響需要暫時封關，不少旅行計劃因而告終。不過，網上旅遊公司Expedia最新調查發現，港人在實施社交及旅遊限制後14日已經觸發「Tripping Point」（度假臨界點），即使面對社交及旅遊限制，有四分之一受訪者承認在限制後的14日內曾積極搜索下個旅遊地點。

【好想去旅行】Flycation都要夠創新　泰航擬推「誦經航班」繞行99個佛教聖地

調查指出，過半受訪者（55%）表示選擇亞洲城市為下個旅遊目的地，而只有分別16%及6%受訪者視歐洲及美洲為下一旅遊目的地，反映大家對亞洲城市較有信心。是次調查亦發現港人的旅行習慣正逐漸改變，其中逾半（53%）受訪者稱他們會優先考慮清潔及安全措施，而近四成（38%）則表示在疫情過後會避免到訪熱門的旅遊景點。

視Staycation 為度假的出口

另外，隨著8月首度放寬社交距離措施，對於一直未能實現的旅行計劃帶來半點生機，近三成（29%）受訪者表示在放寬社交距離限制後的七天內曾預訂本地酒店住宿，其中四成半更預訂於放寬後的首兩星期入住。

Expedia Group北亞區董事總經理蘇嘉媛指，調查結果反映香港人適應能力強， 縱使面對多項旅遊限制，仍希望透過Staycation及到訪不同的本地特色地方的體驗中享受生活。與此同時，香港人亦對旅遊的前景保持樂觀，積極搜尋下一個目的地的資訊。

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責任編輯：蘇穎琪

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