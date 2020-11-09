【美國大選】拜登列4大任務 首要對抗疫情

美國大選結果出爐，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝出美國大選。拜登與副手賀錦麗開設過渡政府網站，列出拜登上任後的4大任務：對抗疫情、經濟復甦、種族平等及氣候變化。

對抗疫情

1.為所有美國人設立定期、可靠及免費的測試

2.大量供應美國製造的個人防護設備

3.投資250億美元生產及分銷疫苗

4.建立「種族及族裔差異工作組」（racial and ethnic disparities task force），並設置可實時更新的全國疫情儀表板，以保護長者及其他高危人士

5.重修與世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）的關係，並重設白宮國家安全委員會全球健康安全和生物防禦局，該局最初由奧巴馬政府設立

6.通過與地方當局合作，執行強制口罩令

經濟復甦

拜登過渡小組表示，其最終目標是動員推動美國的製造業及創新，並建立清潔能源的現代基礎設施。

拜登希望首先控制疫情，再重啟經濟活動，並向地方政府提供援助以防止更多工人被解僱，並增加新冠疫情危機的失業保險。

種族平等

1.希望加強聯儲局對種族經濟差距的關注、促進領導層的種族多樣性，尤其是在聯邦機構中、增加少數族裔的退休保障等

2.警察改革：拜登希望禁止警方使用鎖喉、停止將戰爭武器轉讓給警方，並成立國家警察監督委員會

3.監獄人口：確保公正的刑罰

氣候變化

基礎設施：重建道路、供水系統及電網，並開發清潔的空氣及水系統。

汽車業：發展國內汽車供應鏈及基建。

運輸：為擁有10萬以上居民的城市，提供零排放的公共交通選擇

電力部門：在2035年，實現無碳污染的電力部門

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責任編輯：林嘉莉