【美國大選】特朗普多州掀選舉訴訟　有無機會扭轉局面？

美國大選各州點票接近尾聲，根據外媒預測，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已經率先取得290張選舉人票，即將入主白宮。不過美國現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕接受大選結果，他的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）周日（8日）表示，將在多個州份提出數十宗訴訟。

根據霍士新聞報道，朱利亞尼透露上周已經提出四、五宗訴訟，預計周一（9日）還將公布更多，新的法律訴訟將圍繞三個方面展開，分別是：（1）郵寄選票統計觀察員據稱遭遇阻礙、（2）據稱存在死者投票，以及（3）據稱存在倒填日期的選票。不過朱利亞尼並沒有提供投票存在不當行為的證據。

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據報特朗普陣營已經在賓夕法尼亞、密歇根州、佐治亞州以及內達華州等關鍵搖擺州提出訴訟，不過這些州分的高級選舉官方都表示，並沒有發現投票違規或欺詐及非法行為。朱利亞尼指其中一項訴訟，涉及投票觀察員在賓州不被允許近距離監督計票情況，受到不公正待遇。

根據《華爾街日報》指，紐約大學憲法學教授Richard H. Pildes表示，即使法官認同共和黨人的上述說法，但如果沒有存在廣泛選票欺詐的證據，法官很難會宣布選舉結果無效。

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編輯：李勝男