【BNO移民】英國最低工資年年加　最低時薪多香港逾一倍

移民英國令人最擔心的是工作問題，事實上英國有最低工資的規定，按僱員的年齡稍有分別，但均比香港現時的最低工資每小時37.5為高。當中，在英國年滿25歲或以上的僱員的最低時薪規定為8.72英鎊（約89港元），較香港的高逾1倍。

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英國最低工資一覽

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若按最低時薪8.72英鎊、每周工作5天、每天工作8小時，一年便有年薪18137.6 英鎊（184,938.7港元），每月平均就有約1.5萬港元。

不過要留意，英國僱主支薪時，會先扣起稅項及國民保險（National Insurance），餘下的才會是真正能收到且可用的薪金。

2020年4月6日起，英國的標準個人免稅額為 12,500 英鎊，多於入息就會納入可評稅的收入，基本稅率 ，即月份入年薪12,501 至50,000英鎊，為20%。另外，月薪在 792 至 4,167英鎊就要收取12%的國民保險。扣掉稅項後，每月所得的未必給想像的多。

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責任編輯：楊子瑩