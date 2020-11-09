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【BNO移民】英國最低工資年年加　最低時薪多香港逾一倍

環球政經 17:44 2020/11/09

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移民英國令人最擔心的是工作問題，事實上英國有最低工資的規定，按僱員的年齡稍有分別，但均比香港現時的最低工資每小時37.5為高。當中，在英國年滿25歲或以上的僱員的最低時薪規定為8.72英鎊（約89港元），較香港的高逾1倍。

【BNO移民】移居英國搵工　哪些職業英國最短缺？【下一頁】

【BNO移民】英國市場渴求藍領人才 點心師傅可獲42萬港元年薪？【下一頁】
 

英國最低工資一覽

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若按最低時薪8.72英鎊、每周工作5天、每天工作8小時，一年便有年薪18137.6 英鎊（184,938.7港元），每月平均就有約1.5萬港元。

不過要留意，英國僱主支薪時，會先扣起稅項及國民保險（National Insurance），餘下的才會是真正能收到且可用的薪金。

2020年4月6日起，英國的標準個人免稅額為 12,500 英鎊，多於入息就會納入可評稅的收入，基本稅率 ，即月份入年薪12,501 至50,000英鎊，為20%。另外，月薪在 792 至 4,167英鎊就要收取12%的國民保險。扣掉稅項後，每月所得的未必給想像的多。

 

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責任編輯：楊子瑩

移民 最低工資 英鎊 港元 香港 英國 BNO

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