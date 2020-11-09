【ET講股通】梁耀康︰拜登Trade　同場加映答股環節（立即觀看）

港股升勢強勁，恒指全日升303點，收報26016點，大市成交1,684億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指今早裂口高開逾400點，高位遇一定沽壓，收市升303點。A股表現同樣亮麗，上證升1.9%，突破10月高位，下一級阻力3460點。深証成指升2.2%。

手機設備股吼舜宇 憧憬供貨蘋果

恒指短期上望26700點，後市還看美股今晚表現。市場炒作拜登Trade，料中美角力趨緩，貿戰敏感股全綫造好，舜宇光學 （02382） 升8.1%至158.9元，瑞聲科技 （02018） 升4.9%至46.05元。投資手機設備股，需留意全球手機出貨量。

舜宇除了手機鏡頭業績，有機會打入蘋果供應鏈之餘，亦涉足車載鏡頭，相信有望受惠新能源汽車政策。惟需留意，舜宇股價的波動性較大，投資者宜嚴控注碼。

航運港口股抽升 中遠海控飈逾9%

航運、港口股抽升，中遠海控 （01919） 升9.1%至6.38元。除了受惠拜登當選，亦受惠近月全球出口需求反彈，航運價格上升。投資航運股，需宜留意集裝箱運價指數。中遠海控短綫累積升幅較大，重要支持為4.8至5元。

個別股份方面，公布盈喜的雷蛇，股價升18.2%至2.73元，主要受惠疫情下全球「在家工作」的趨勢，相信第四季業績將持續向好。市場炒作的另一焦點，則為其FinTech業務。短綫支持看橫行區底部2.23元，若失守，宜獲利。

日清食品 （01475） 大跌8.5%至6.96元，主因季績增長遜預期，遭多間大行下調目標價。長綫看，日清仍具投資價值，還看股價能否守住下降通道底部及橫行區，約6元水平，到時可考慮吸納。

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