【港股追蹤】美團周五勢染藍 今升2.5％再創新高　市值1.96萬億 超平保追工行

恒指服務公司將於周五（13日）公布恒指季檢，市場預期美團（03690）勢將大熱染藍，今日股價最高曾升至338.2元，市值更一度超過工商銀行（01398），港股排名升至第3位，落後於阿里巴巴（09988）及騰訊（00700）。

美團股價今早再度創上市新高，最高曾升3.5%至338.2元，總市值一度超過工行。不過，至收市計，美團報335.2元，市值1.96萬億元；工行收報4.7元，AH總市值1.98萬億元，兩者相距僅200億元。

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今年以來，美團的股價表現如坐火箭，去年底時股價為101.9元，至今已升逾2.3倍。本月初，市場傳聞美團正研究回歸A股，且已經正和多家券商接觸，並和上交所和深交所溝通。對此，美團當天回應稱，沒有相關的上市計劃或時間表。

今年8月恒指換馬，原本美團是大熱份子，但結果卻名落孫山，阿里巴巴、小米（1810）及藥明生物（02269）成為藍籌新貴。而本周五恒指將再度進行季檢，美團無論以成值及成交活躍度計，均是大熱門份子，市場估值太古（00019）或被剔除出而納入美團。

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記者：李兆明