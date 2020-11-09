【投資熱話】JPMorgan中港基金主管看好金融科技板塊

▲ 今年，環球整個生態環境變動，投資者取向亦有很大改變，特別偏向數碼化技術及產業。

近年科技開始融合至各產業，JPMorgan中國及香港基金業務總監及董事總經理吳家俐，亦看好科技相關產業。吳透露，尤其是今年，環球整個生態環境變動，投資者取向亦有很大改變，特別偏向數碼化技術及產業。

而在眾多科技範疇中，吳家俐就對金融科技特別關注。她指出，金融科技範疇眾多，有虛擬保險、虛擬銀行等，而當中對基金投資行業亦有不少機遇。

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她留意到，疫情發生前，香港人大多透過客戶顧問去查詢投資資訊及策略，基金銷售較少在線上進行。「但疫情下，銀行關門，客戶足不出戶，亦有更多時間在網上查看投資資訊，投資亦較多在線上進行。」她補充，在線上，客戶只要幾個步驟就能下單購買，對客戶而言更簡便，因此未來會考慮與虛擬銀行合作。

▲ 疫情下，銀行關門，客戶足不出戶，亦有更多時間在網上查看投資資訊，投資亦較多在線上進行。（資料圖片）

吳家俐認為，科技的確能帶來不少機會。「數碼化為我們帶來大改變，要如何擁抱改變，心態必須要準備好，同時亦要讓自己更有創意，以更創新的方法解決事情。」

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記者：李彥煒