【開戶易】中銀放寬港人申請內地戶口資格 憑本港電話號即可綁電子錢包

中銀香港(02388) 今(9日)宣布，除了內地電話號碼外，香港用戶現可透過香港電話號碼申請「開戶易」服務，只需攜帶香港永久居民身份證和回鄉證，前往中銀分行申請；若收到成功開戶的手機短訊通知後，便可前往指定分行即可啟動賬戶，並以香港或內地手機號碼綁定電子支付應用程式。

中銀自去年推出「開戶易」服務，香港客戶可在本港辦理申請見證開立內地個人銀行賬戶，並毋須親身往內地，惟需持有內地手機號碼。「開戶易」設有交易限額，同時可綁定內地電子錢包，容許用戶在內地支付及網購等。

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用戶透過手機綁定中銀微信官號查閱資金，將中銀手機銀行「開戶易匯款」功能匯款至「開戶易」賬戶，豁免手續費。同時，客戶可自行設定在指定週期內，自行定期匯款至「開戶易」賬戶。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，目前成功開戶人數逾10萬，可見服務受市民歡迎，期望銀行未來進一步深化服務，帶來更好的服務體驗，滿足大灣區生活圈發展。

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責任編輯：潘曉豐