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月入多少才算成功？ 林作網上稱每月月入20萬 相當失敗

環球政經 16:13 2020/11/09

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收入多少，與一個人的價值未必有絕對關係，但收入與一個人的生活水平有著密切關係。但畢竟，每個人的理想生活都有所不同，究竟月入多少才算成功？

【理財熱話】網民發起「一人一個生活慳錢方法」 最多人揀慳住食 煮一餐餸食足5日：【下一頁

轉戰保險界別不久的林作日前在社交媒體表示自己相當失敗，扣除每月開支，包括老爺車維修費、秘書人工和租金等，每個月的薪金都所剩無幾，聲稱自己相當失敗。

【買樓理財】首置客大膽還價 竟有驚喜 低市價3%購新都城高層單位：【下一頁

此番言論一出就引起網民激烈討論，更懷疑林作此番言論主要目的為炫耀自己的財力與地位。有網民則戲言，認為林作有豐厚的人脈資源與家底，每月只能月入20萬，真的屬於相當失敗，更指自己如果是林作，月入至少到30萬，才算勉强合格。經過多番激烈討論後，也許大家腦中都會有個疑問，究竟月入多少，才稱的上算是成功？

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責任編輯：翁嘉陽

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