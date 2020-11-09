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【螞蟻IPO煞停】螞蟻煞停上市　分析師：下次上市或減一半估值

股樓投資 16:21 2020/11/09

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一度史上最大型新股螞蟻集團(06688)，於掛牌前夕煞停上市，外媒引述分析師修正後的估計，螞蟻的市值或因而縮水1400億美元(約1.09萬億港元)。

根據晨星公司(Morningstar)和其他公司的估計，中國的新法規或迫使螞蟻籌集更多資金，以支持放貸，並尋求可在全國營運的牌照，此舉有機會令公司估值降低一半左右。

晨星公司分析師譚嘉萍表示，如果螞蟻IPO前的市淨率下降到全球頂級銀行的水平，其估值或下降25%至50%，意味估值有機會削減約1400億美元。她說，螞蟻的股票價格是賬面價值的4.4倍，而全球頂級銀行是2倍。

 

 

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