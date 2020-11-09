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【航運股】拜登獲勝+內地上月出口勝預測 　航運股急升東方海外飈兩成

股市 16:12 2020/11/09

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【航運股】拜登獲勝+內地上月出口勝預測 　航運股急升東方海外飈兩成

美國大選結果終明朗，民主黨拜登宣布獲勝，市場憧憬拜登上台後，中美貿易戰較為緩和，加上中國10月出口及貿易順差勝預期，航運股今日大漲。東方海外 （00316） 全日急升21.3%，報43.05元，盤中高見43.8元；中集集團 （02039） 續破頂，全日升9%，報14.22元，盤中高見14.48元

另外，中遠海控 （01919） 升9%，收報6.38元；招商局 （00144） 升7.7%，報9.62元。中遠海運港口 （01199） 升14.2%，報5.53元；中遠海能 （01138） 現升7.1%，報3.34元。

海關總署公布10月份中國進出口數據，以美元計算的出口總值2371.8億美元，按年增長11.4%，好過市場預期的9.2%，創2019年3月以來最快增速。進口總值為1787.4億美元，按年增長4.7%，連續兩個月回到正增長，但較9月份增速放慢8.5個百分點，亦低於市場預期的8.6%。

今年10月份貿易順差為584.4億美元，按年增加38.1%，較市場預期的460億美元為高。

相關文章：【Tesla股價】Tesla上海工廠傳明年產55萬輛汽車10萬輛出口　Tesla：具體數字現無法公布

【香港經濟】港8月出口跌2.3%略勝預期　 短期內料繼續受壓

編輯：吳敏芳

香港股票 中遠海能（01138） 中遠海運港口（01199） 招商局港口（00144） 中遠海控（01919） 中集集團（02039） 東方海外（00316） 拜登 貿易戰 貿易
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