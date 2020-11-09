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Nokia授權奧地利公司　推出Android TV電視盒

科技 17:20 2020/11/09

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Nokia快將其品牌使用權授予奧地利公司，容許他們生產電訊設備以外的產品，而今次將推出採用Android TV系統的電視盒。

一提到諾基亞（Nokia），相信不少人都會聯想到其品牌的Nokia或HMD Global手機。不過，最近德國科技網站Golem就報道指，Nokia竟然快將其品牌使用權授予奧地利公司，容許他們生產電訊設備以外的產品，而今次推出的新品就是採用Android TV系統的電視盒。

最近，奧地利公司Streamview獲授權使用Nokia品牌，推出Android TV系統的電視盒新品，名為「Nokia Streaming Box 8000」。

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最近，奧地利公司Streamview獲授權使用Nokia品牌，推出Android TV系統的電視盒新品，名為「Nokia Streaming Box 8000」。據說新品將採用Amlogic S905X3 處理器，並預載Android TV 10系統和多種串流平台軟件，包括YouTube、Netflix、Amazon Prime和Disney+等，支援雙頻Wi-Fi、藍牙4.2和 Ethernet 連線，電視盒同時配備USB 3.0 Type-A和USB Type-C接口，支援4K影片輸出。

新品將採用Amlogic S905X3 處理器，並預載Android TV 10系統和多種串流平台軟件，包括YouTube、Netflix、Amazon Prime和Disney+等。

不過比起其他市面上的同類產品，如Chromecast with Google TV、Amazone Fire TV Stick和小米盒子等，Nokia Streaming Box 8000明顯較貴。產品將會在12月於歐洲市場推出，其售價高達100歐元（約港幣921元）。

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責任編輯：施雯雯

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