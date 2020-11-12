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【新股IPO】復星醫藥子公司Gland Pharma赴印度上市　傳上限定價

新股IPO 11:47 2020/11/12

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Gland Pharma為印度製藥行業集資規模最大的IPO。

復星醫藥 （02196） 旗下子公司Gland Pharma昨日截止招股。據外電報道指，Gland Pharma超額認購2.06倍，公司計劃於上限定價1500（印度盧比）。公司將於11月20日掛牌。

據銷售文件顯示，Gland Pharma計劃發售約4319.6萬股，集資約8.67億至8.72億美元（約67.6億至68億港元），為印度今年最大的醫藥IPO。Gland Pharma招股價介乎1490（印度盧比）至1500（印度盧比）。公司集資所得主要用於增加營運資金需求。

現有股東將出售3,490萬股股份。復星醫藥計畫出售多達1,940萬股。Gland Celsus Bio Chemicals Pvt.、Empower Discretionary Trust和Nilay Discretionary Trust合共出售1,550萬股。

Gland Pharma於1978年成立，主要從事仿製注射劑藥物。公司主要以企業對企業（B2B）模式銷售， 截至今年3月底止，業務向超過60個國家/地區銷售，當中包括美國，歐洲， 加拿大等。復星醫藥 （02196） 早於2017年以約11億美元（約85.8億港元）收購Gland Pharma74%的股份。

Kotak Mahindra Capital、花旗、海通、野村、LINKIntime為上市負責行。

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記者：謝卓榮

香港股票 復星醫藥（02196） 集資 IPO

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