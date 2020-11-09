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【雙11】Klook 「雙11大折日」最後兩日　28間酒店Staycation低至18折優惠

商業 16:40 2020/11/09

分享：

Klook 「雙11大折日」優惠活動來到最後兩天，繼續有超過28間的酒店Staycation低至18折。

Klook 「雙11大折日」優惠活動來到最後兩天，繼續有超過28間的酒店Staycation低至18折，以及超過70項香港景點、酒店自助餐、酒店下午茶、豪華露營、SPA、精選活動買一送一及低至48折優惠。

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優惠活動詳情：https://bit.ly/3n5W8wu

精選Staycation優惠：

The Upper House 奕居 （11月10日）
入住Studio 70 山景豪華房，入住保證免費升級至Studio 80（12月24至26日除外），於Café Gray Deluxe享用雙人早餐，免費Maxi-Bar（酒除外）及每房每晚一支紅／白或汽酒；星期日至星期四入住，只需3,850元起。12月24至26日當天入住，只需5,390元。 

香港東隅酒店（11月10日）
入住城市精選客房，享用免費雙人早餐、1,320元FEAST餐飲消費額，可在下午5時30分至7時期間，於Sugar免費享用「香港風味」雞尾酒兩杯（星期四除外，客人如於星期四入住，可於星期五黃昏時段享用雞尾酒）。 免費延遲退房時間至下午二時、免費使用戶外游泳池和24小時健身中心。只需2,095元起；12月24至26、30、31日入住，只需2,447元。

諾富特東薈城酒店（11月11日）
入住行政致雅客房，於Essence享用節慶自助晚餐2人份、於Essence免費享用自助早餐，於行政緻雅酒廊享用下午茶、傍晚特飲及小吃。 12月24至26日當日入住，只需1,838元；12月31日、1月1日當日入住，只需1,750元。

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另外的美食優惠亦包括「皇家太平洋酒店 - 柏景餐廳－節慶美饌自助餐低至HK$285起」、 「Tea WG 茶香晚市套餐」、「馬灣挪亞方舟門票買一送一豐盛閣聖誕自助午／晚餐」；而特色活動亦有 足部SPA氧氣療法45分鐘半價優惠、 IRIS at the Grounds 大型瑜珈活動門票即減HK$ 30等。

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責任編輯：葉泳珊

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