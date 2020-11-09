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【2020 稅貸戰】渣打新推稅貸息1.75厘 再有一間銀行稅貸息低於2厘

Hot Talk 16:33 2020/11/09

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渣打今天推稅季貸款，較去年減0.23厘，至1.75厘。

再有兩間大行公布稅務貸款優惠，包括渣打及東亞（02388）都公布最新稅貸息率。先說發鈔行，渣打稅貸最低息1.75厘，以借款100萬元及還款期一年計，較去年的1.98厘削低0.23厘；倘若按幅度來看，降幅12%。東亞稅貸息則為1.78厘，跟上年相同，但貸款額卻倍升，最少借120萬元才享最低息，較上年的50萬元升逾倍。

除渣打及東亞外，另有14間金融機構已推稅貸優惠，條款可按下圖了解

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甫踏入11月，至今共有16間金融機構搶攻綠色炸彈的商機，除了傳統銀行及虛擬銀行外，連財務公司亦加入稅貸戰場。

單以發鈔行比併，以中銀香港 （02388） 的1.59厘為最低，緊接其後是渣打的1.75厘；而滙豐則為2.02厘。

另一邊廂，總結各間已推稅貸的金融機構，擅打價格戰的富邦，今年以1.28厘膺全城最低稅貸息；大新 （02356） 的1.38厘為全城次低，虛擬銀行眾安（ZA Bank）的1.45厘稅貸息，排名第3低；中銀的1.59厘則位列第4。

至於首間衝破3厘稅貸息是「財仔」，Aeon信貸財務新推稅貸息3.13厘；要是只計及銀行，兩間中資行企硬拒減價，分別為招商永隆保持上年的2.91厘，南洋商業銀行也維持2.92厘；後者乃迄今傳統銀行中、屬全城最高息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 2020 稅貸戰

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渣打集團（02888） 虛擬銀行 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 稅務貸款

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