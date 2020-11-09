【育兒精明消費@iM網欄】口罩日日戴皮膚窒息 如何做好家居護膚？

今年一整年都擺脫不了口罩，侷促的口罩讓面部皮膚無法呼吸，再加上汗水、呼吸的霧氣和說話時面部和唇部皮膚與口罩的摩擦，很多人都有了不同程度的皮膚問題，或油脂分泌出痘痘，或很多白頭粉刺，或敏感痕癢。

女士們最注重容貌，但媽媽們要小心謹慎，當然是不敢去美容院了，所以要在家裡做到類似美容院的效果，不僅要做好日常的皮膚清潔，還需要選擇合適的護膚品和家用儀器，再敷上一個天然面膜，讓皮膚可以真正舒緩一下。

這期凳凳媽就來小談一下，日常皮膚清潔和在家裡做美容的一些好的產品和儀器，很多是小朋友都可以安全使用的。

回到家脫下口罩，就應該儘快洗臉。凳凳媽有用洗面機的習慣，洗臉更事半功倍，用的是「FOREO LUNA GO」，喜歡它小巧輕便，不用換刷頭。但如果喜歡刷頭洗面機，或者皮膚很敏感又想試用洗面機的朋友，可以選擇「MTG REFA」。它的刷頭是市面上最柔軟的熊野筆極細毛，讓你一觸傾心，記得配合泡沫綿密的產品使用。

凳凳媽的心得是，連小朋友都會需要用洗面機。因為小朋友會不知道在哪裡找到一隻筆，然後畫到自己滿手滿臉的筆墨，真的非常難清洗。才挫洗多幾下，小朋友已經開始叫痛了，洗面機真的幫了凳凳媽很多次。

嫌機器麻煩的，可以試試「蒟蒻海綿」由純天然蒟蒻纖維手工製做而成，濕水後使用，非常水潤舒服，就連初生嬰兒也可以用來洗澡。

以美容院的程序，清潔好皮膚，還要去角質。在家裡的做法可以是磨砂，可以敷5-10分鐘溶黑頭精華或深層清潔面膜，又或者用儀器例如「川．美顏器Smart Peel」去角質。

磨砂或深層清潔面膜都建議每週使用2-3次。但請不要購買有微膠粒的磨砂產品，在生態循環後，現在微膠粒被驗出在很多食品中出現，包括魚類、海鮮甚至蔬菜、蘋果，最後吃下去這些微膠粒的還是我們自己。

皮膚已經準備好，是給予營養擦精華液的時候了。要幫助皮膚吸收得好，不浪費昂貴的精華液，就需要導入機幫忙。凳凳媽推薦「Plabeau高速粒子美容機」使用10分鐘肌膚吸收力增強41%。

高速粒子比毛孔更細，能促進肌膚膠原蛋白及彈力蛋白自生，修復肌膚及受損細胞，有效減淡皺紋及細紋包括眼紋及虎紋，改善粗糙肌膚及收細毛孔。並溶解及抑制黑色素合成，改善暗啞肌膚色，強效美白及提升透亮度。頑固色素如痘疤、雀斑、黃褐斑會得到明顯改善。

「Plabeau高速粒子美容機」另外兩個功效，也是對口罩肌很重要的 — 殺菌舒緩，及深層淨化。Plabeau從空氣中分解出的高速氫氧化物粒子，會令細菌細胞膜脫落繼而死亡， 有效舒緩因細菌引起的泛紅、痕癢、痘痘及不適，大大降低肌膚敏感度。高速粒子能深入肌底，改善痘痘、黑頭及暗粒，保持毛孔潔淨。

Plabeau 無創無痛無害無副作用，不需要介質或化妝棉輔助，亦不需更換零件，適合任何膚質，特別適合問題肌膚，像敏感肌或口罩肌。凳凳有輕微的濕疹，每次忍不住要抓癢，凳凳媽就會用Plabeau幫他止癢，只要掃1分鐘左右，就馬上不養了，真是殺菌力很強，難怪還被證實可以殺滅新肺炎病毒。

最後也是最享受的敷面膜了。媽媽們整天忙碌著打理家頭事務，難得抽一小時照顧一下自己的肌膚也是應該的。要知道妳都不愛惜自己，還有誰會愛惜妳呢？

建議以下人士使用儀器前先徵詢醫生意見：

1. 肌膚有嚴重出疹或刺痛狀況

2. 肌膚出現痘痘化膿、發炎狀況

3.肌膚屬於嚴重敏感程度

4.孕婦、經期期間女士或任何身體不適者

5. 正服用荷爾蒙藥物者

不建議以下人使用儀器：

1.使用植入式電子醫療儀器者(如心臟起搏器)

2.使用維持生命的電子醫療儀器者(如人工心肺機)

3.使用安裝式電子醫療儀器者(如心電圖設備)

作者_凳凳媽（曹露佳）簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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