【BNO移民】英國市場渴求藍領人才 點心師傅可獲42萬港元年薪？

自從英國宣佈推出BNO簽證計劃後，不少港人都開始打算移民，但面對各種新環境與挑戰，似乎事前的準備功夫也不可缺少。對於港人來説，其中一個大問題絕對是職業，移民英國後，究竟有什麽職業可以讓大家站得住脚，又有什麽職業在當地較為渴求?

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根據英國求職專家的説法，在英國宣佈脫離歐盟後，有不少英國人決定離開英國工作，當中不少為藍領階級的專業領域，預計相關行業特別吃香，甚至有雇主願意支付簽證費用，吸引海外專才。

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有在英國的港人向我們表示，最近有不少當地的中式餐廳都希望招募香港厨師，尤其擅長廣東菜式的師傅。記者在相關求職網站也看到不少招聘點心師傅的廣告，以其中一個招聘廣告爲例，點心師傅年薪約有£42000（約42萬港元），一年更有28天大假，比香港不少白領工作待遇好得多。

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責任編輯：翁嘉陽