【企業管理】中層管理人員焦慮抑鬱增　企業宜提供精神健康支援

▲ 保柏香港的調查顯示，中層管理人員出現焦慮或抑鬱徵狀的比例，分別上升至58%及57%。（資料圖片）

疫情影響經濟環境，不少上班族擔心被裁員或被減薪，從而影響精神健康。醫療保險公司保柏香港發布一項調查顯示，近半受訪的一般僱員表示在過去一年曾經出現焦慮 (48%) 或抑鬱 (47%) 徵狀，而中層管理人員出現有關徵狀的比例更分別上升至58%及57%。

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調查於2020年9月17日至9月28日進行，於網上訪問超過1,200位年齡介乎18至54歲的本港在職人士，探討他們在職場上對精神健康支援的需求及期望。調查發現，中層管理人員的憂慮指數比一般僱員更高，主要憂慮來自於「同事或下屬士氣下跌」、「上司施予壓力」及「因人手不足而無法滿足客戶要求」，家庭層面則擔心「子女的學業成績受網上授課影響」、「延長工作時間令家庭時間縮短」等，約五分一的中層管理人員承認曾經有自殺的念頭。

僱員期望公司提供戶外活動 協助識別精神健康狀況的指引

不過，公司未能滿足中層管理人員對精神健康支援的期望。超過7成 (73%) 受訪的中層管理人員期望公司提供精神健康支援，但僅僅過半 (55%) 受訪的管理人員表示公司有提供相關支援。而僱員最期望公司能提供的精神健康支援分別是戶外活動、協助識別精神健康狀況的指引及網上健康活動。

保柏香港總經理梅康信（Andrew Merrilees）建議，2020年為本港僱員，尤其是中層管理人員，帶來沉重的壓力，僱主更當有責任為僱員的精神健康提供支援，以改善他們的身心健康。因此，保柏在11月初推出全新一站式「Bupa4Life」健康互動平台，協助識別健康風險及實現健康目標。

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責任編輯：朱悅瀅