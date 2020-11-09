【賢行軼事@iM網欄】坐在巨人肩上摘蘋果：小咖啡店在星巴克下的空間

朋友跟我說打算開間咖啡店，如果可以跟志趣相投的朋友們有一間相熟的咖啡店聚聚，能舉辦一些活動，確是賞心樂事。外地的咖啡館常是文青聚集地，近年在香港亦湧現很多文青風格的咖啡店，裝修優雅，可以讓顧客放空休息之餘，亦要有拍照打卡功能，那便最能吸引人了。

「天下大勢，分久必合，合久必分。」香港咖啡店發展過程亦有相類似情況。全球最知名咖啡連鎖店星巴克 (Starbucks) 崛起前，大家可能在住所、工作地點附近的咖啡店或餐廳喝杯咖啡，那是很個人的選擇，90年代星巴克大舉進軍國際市場，可說為咖啡定下一個新標準亦不為過。成功建立了喝咖啡的新文化，將喝咖啡人口急速擴張，但那文化與意大利人品嚐咖啡很不同，重點不是在咖啡，是在環境。

星巴克提供了一個上班或回家路上歇腳的地方，美式連鎖快餐店經營模式是講求速度，但星巴克提供的是慢活和文化交流地，而且更發展成一種不限於咖啡店內的風格。不知大家在早上時段有否在工作地點，尤其是商業大廈地下的平台或休憩處，總是看到一些人手握咖啡杯在聊天，其實跟另一團人圍在一起抽煙的概念差不多，手中那杯咖啡其實有點像配件一樣，也是一個計時器。當中大部份人對咖啡不是真的非常講究，連鎖店標準化而好喝的咖啡對他們來說已經很足夠，咖啡市場分久必合到數家大型連鎖店之下。

連鎖店原先的個性，慢慢便會等於沒個性，消費者越來越高要求，口味合久必分，近年如雨後春筍湧現的獨立咖啡店就表現著這變化。曾跟經營獨立咖啡店的咖啡師閒聊過，他說現在不少人根本不懂咖啡，只是湊熱鬧開間裝修美美的咖啡店，便認為可趕潮流來賺錢，他對此很不以為然。

對於咖啡店的選址我們也討論起來，從事餐飲零售，地點是非常重要，個體戶沒甚麼大數據分析，很多時只能憑感覺來決定，但其實亦不盡然。一些基本資料可以有的，例如附近居住人口，商業大廈數目所能提供的客流，甚至他們大約的消費能力等，而且我們雖然不夠高摘樹上的蘋果，但可以坐在巨人肩膊上。星巴克附近若有足夠人口的話，小店可以考慮分一杯羹，提供一個標準化以外具個性的選擇給消費者，而需要不同於大眾化的需求正不斷增加，小店不是要戰勝星巴克，但在星巴克計算好周遭環境，還要試好水溫後，小店何不來分一定市場份額。有時候你不必要做最快那位，你可以做最好那位便可以了。

另一種選址方向就是「成行成市」，例如深水埗大南街及基隆街一帶近年逐漸發展為文青小區，差不多形成咖啡店一條街，見很多朋友週末都去趕花潮般迫著打卡。聚在一起確是令大家更集中易找，但這令我想起猶太人經營油站的故事。

有一個人在公路旁的小鎮開了間加油站，生意很旺；第二個人發現了，趕緊開了第二間加油站；第三人看見前面兩位加油站生意都很好，照辦煮碗也開一間；第四，第五個後來者都是一樣，開加油站還打折促銷，最後惡性競爭，然後紛紛倒閉，小鎮又回到原點。

但猶太人在另一小鎮上開了間加油站，生意很旺；第二位猶太人來了，發現加油站生意很不錯，想到加油站的客戶需要吃飯，所以投資開了個餐館；第三位猶太人來了，想到來小鎮的人多了需要住宿，於是開了個飯店；第四位猶太人又發現住店的人需要生活用品，於是開了超市；第五位，第六位……來的人越來越多，吃飯住宿旅遊經商的人又需要加油，於是加油站、餐館、飯店、超市的生意相繼更旺了，逐步小鎮便繁榮起來，大家都富裕了。

最後我跟朋友說，小時候每家茶樓門口的書報攤都是旺地，何不想想咖啡店旁可以做甚麼呢？當然他開一家咖啡店，總留個位置給我，讓我可跟朋友聚聚也相當高興！

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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