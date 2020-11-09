【美國大選】拜登經濟下企業稅受關注 經濟政綱一覽

美國大選投票日結束，多間主流傳媒報道，民主黨總統候選人拜登勝出美國大選，當選下屆美國總統。新冠肺炎重挫美國經濟，抗疫和刺激經濟同是拜登逼切的任務。拜登上任後，有意立即推出緊急計劃，挽救美國經濟，如增加失業救濟金、向陷入財困的國民提供更多直接貸款、免除部分學生貸款、為小型企業提供更多援助。

總統特朗普早前多次批評拜登的經濟政策不濟，甚至會招致「拜登經濟衰退」。拜登已制定好刺激經濟政策，但如果共和黨保住參議院的多數議席，拜登的經濟大計恐怕胎死腹中。

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拜登將公布抗疫12人小組 據報3專家主導【下一頁】

「更綠」的綠色新政

拜登多次稱，氣候變化是「人類面對的頭號危機」，繼而制定了進取的政策應對氣候變化，包括：

2035年實現100%的清潔能源經濟，2050年之前達到零排放的目標

全面檢查美國基建，確保建築物、水、運輸和能源設施能承受氣候變化的影響

重新加入《巴黎協定》，召集世界各國領袖解決氣候變化危機

調查污染行為如果嚴重影響低收入社區和有色人種的收入

企業稅

特朗普在任期通過了1.5億美元的減稅措施，被視為是一大政績。惟大減企業稅這個舉動，被批評是為了富人和大企業的利益而行，特朗普連任競選中幾乎沒有提及減企業稅一事。

拜登承諾，撤銷特朗普大部分的減稅計劃，建議：

企業稅由21%增至28%

對位於海外的美企徵收最低稅率，試圖停止美企利用外國登記來避稅

懲罰將美國職位轉移到海外的企業

將個人入息率提高至39.6%，年收入超過100萬美元的人需就投資收入支付與入息稅相等的稅項

僅對年收入超過40萬美元的人加稅

特朗普律師 : 至少10州掀訴訟 逾50人作證【下一頁】

拜登擬上台後馬上簽行政命令 推翻特朗普政策【下一頁】

監管科企

科企因疫情而將生意轉移到網絡，拜登可透過尋求跨黨派共識加強監管科企。共和及民主兩黨指責社交媒體傳播錯誤信息，特朗普早前更威脅要廢除《通訊規範法案》（Communications Decency Act）第230條；拜登也就此表態，但未表明要如何修訂這法規。

不過，對於科企而言，更大的威脅來自法庭，而不是白官。Google早前被美國司法部控告壟斷，目前仍就此抗辯。聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）亦考慮起訴Facebook壟斷市場。

貿易戰

美國數十年來的自由貿易政策激怒製造業，特朗普上屆打選打着「美國製造」旗號，成功入主白官。為免觸怒藍領，拜登未將自由貿易重新納入政綱。

拜登於1994年在參議院投票贊成《北美自由貿易協定》（Nafta），特朗普多次反對，更對密歇根州的藍領選民說：

「拜登的《北美自由貿易協定》和中國災難，令密歇根州失去了一半的汽車職位。」

拜登計劃推出7000億美元的「購買美國」（Buy American）計劃，擬增加政府在美國生產商品、服務和研究的支出，並揚言：

「我們不會購買不是美國製造的任何東西」。

惟拜登和特朗普的風格或大為不同，前者傾向協商、談判，但無可避免的是貿易糾紛仍會存在。拜登已警告，如果英國脫歐威脅北愛爾蘭和平協議的《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement），美國將不會與英國達成貿易協議。

同樣，中美貿易戰也有很大機會持續，終結全球化或是特朗普留下影響最深遠的政治遺產。

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責任編輯：鄧燕君