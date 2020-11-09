【夢想本應翱翔@iM網欄】「創業難，守業更難」 多元經驗助力企業前行

不少已步上軌道的初創公司創始人都曾與我提及，創業期間一些前輩或專家的提點對其成長甚有幫助。確實，對營商經驗尚淺的創業者而言，單打獨鬥難免耗時費力，來自mentor（創業導師）的引導和協助可令其少走彎路，並為其創業旅途提供重要的靈感來源。

今年起我和團隊商議後，決定打破一般創業導師的「一對一」配對模式，為每兩至三間初創公司配對兩位創業導師，冀打造多元的交流平台，讓相關行業的初創可探討共同面對的問題，由導師提供不同角度的經驗和見解，助力前行。

業務擴充與創新需平衡 完善架構借力專家引領

阿里巴巴創業者基金（Alibaba Entrepreneurs Fund，下稱AEF）成立快將五年，我看到投資組合內的一些公司正從初創期（start-up）步向擴大業務規模（scale-up）的增長期，構建可持續的商業模式及完善的業務基礎架構（business infrastructure）至為關鍵。例如如何建立組織框架、企業價值觀、團隊建設、能吸引人才的薪酬機制及制定長遠發展策略等。

AEF就正在建立一個多元的企業網絡，在初創公司及有熱誠協助初創成長的商業領袖之間穿針引線，冀後者可為前者帶來具啟發性的真知灼見。有句說話：「創業難，守業更難」，每一家能夠屹立不倒的大企業背後一定有它的獨特原因（secret ingredients）。Scale-up公司如果能學到一些竅門，可以幫助以後健康發展及面對未來的挑戰。

蔡崇信：Mentor不限一位，同儕亦可為師

我每次與阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信（Joe Tsai）談及mentor，他都會提到阿里巴巴集團前總裁兼首席營運官關明生（Savio Kwan），盛讚「他是一位無所不知的『超級教練』。」Savio亦是我們AEF 獨立董事，他善用其企業管理的經驗和獨有見地，協助AEF的被投公司，包括智能投資顧問Aqumon、物流平台GoGoX及基因檢測公司Prenetics等公司，提供建立團隊的專業意見及分享建構企業文化對公司持續發展的重要性。

而放眼世界，就有被譽為「矽谷總教頭」的Bill Campbell（前大學欖球隊教練）這樣人人敬重的商業教練兼人生導師，為Apple和Google等多間公司創始人及CEO擔當指路明燈。Joe認為，體育界人士擅長團隊作戰及在競技環境中自強，能為企業經營帶來值得學習的經驗。

不過，Joe亦指出，不應期望能輕易碰上一位通曉所有事務的mentor，創始人可以與其他公司或不同行業的創始人和管理層交流，探討如何籌資、設計產品、營銷，甚至是應聘請哪種人來擔任財務總監等問題。

「Mentor不必只限於一位，一個人未必能具備所有的經驗。創始人要有多元化的視野，所以更應該多與不同經營者交流。」他認為，我們AEF投資的約40間公司就足以已形成一個網絡，能互相借鑒經驗。

導師來自身邊人 生活中引領個人成長

一些創始人也與我分享，指他們的mentor還來自生活中的親友或老師。專家諮詢平台Lynk聯合創辦人蔡碧琪（Peggy Choi）出身企業家家庭，家人便是她重要的mentor。她認為，mentor除了協助業務，在個人成長的層面亦起到關鍵作用，「作為創始人，會經歷事業起跌，要學會堅持理念的同時對不同意見持開放態度等，這些方面我都得益於家人的影響。」

線上教育科技初創企業Polygence聯合創辦人、史丹福大學在讀博士生周縉雲（Jin Chow）就感恩年少時肯額外花時間陪伴她閱讀、設計小活動啟發其思維的高中英文老師。老師發掘出她對閱讀的興趣及語言天賦，培養了她對學術和知識的好奇心，自己創辦教育機構，更為Jin提供教學實習的機會。Jin受其啟發，後來亦放膽創業，笑言「她遇到過的難題我們現在亦感同身受」，兩人更進化為亦師亦友的關係。

無論是經營上還是生活上，mentor有如燈塔，助你看到問題，引領你改進。隨著對旗下初創公司的了解愈來愈深入，我和團隊希望幫他們覓得合適的mentor，帶來多方位的靈感及策略建議，助初創展翅翱翔。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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