【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】 從鰂魚涌到畢拿山、小馬山再到紅香爐峰看日落 飽覽180度香港維港夜景

過了立秋、重陽節，香港的天氣最合適行山登高。今次筆者想介紹距離市區容易到達的路線，方便又易行，沿途景色非常怡人。這條路線是我從鰂魚涌到畢拿山、小馬山再到紅香爐山。如果天氣好，更可以看到日落。太陽落山後，在紅香爐山，更可以飽覽180度香港維港夜景，景色絕對唔遜於太平山山頂，對岸是由尖沙咀到九龍灣至將軍澳日出康城，180度維港夜景盡入眼簾。

畢拿山

初段由柏架山道為上斜車道，林蔭下走亦頗為舒適。最辛苦的路段是畢拿山天梯。抵達大風坳後，經599級梯級直登上畢拿山。於畢拿山上風景怡人，大潭水塘、柏架山及港島一帶景色盡入眼簾。

▲ 經599級登上畢拿山後，大潭水塘、柏架山及港島一帶景色盡入眼簾。

小馬山

小馬山位於港島南區大潭郊野公園(鰂魚涌擴建範圍之內)，位於畢拿山之西北面，高海拔424米，連接畢拿山及寶馬山。山峰上有發射站及已廢棄的三角網測量站。山頂上可清晰遠眺港島東及九龍東兩岸景色。

▲ 小馬山山頂上可清晰遠眺港島東及九龍東兩岸景色，風景非常怡人!

紅香爐峰

紅香爐曾經泛指大坑一帶，甚至整個香港島。紅香爐位於銅鑼灣天后廟，而紅香爐峰是背靠天后廟的小山峰。

紅香爐峰位於香港島東區的寶馬山上，「紅香爐峰」，故紅香爐峰有銅鑼灣天后廟後的山峰之意，是一個觀賞日落及夜景的秘地。在紅香爐峰可以俯瞰整個維多利亞港兩岸，日落和維港夜景最迷人。

▲ 於紅香爐峰附近看到的日落，慢了一步。

▲ 在紅香爐山，可以飽覽180度香港維港港九夜景，景色絕對唔遜於太平山山頂。

交通資料及路線

鰂魚涌樹木研習徑/衛奕信徑太古段>大風坳> 畢拿山>小馬山>金督馳馬徑> 紅香爐峰

全程：約4-5公里

需時：約3小時至3小時30分

起點交通：乘港鐵、巴士到鰂魚涌站，由鰂魚涌樹木研習徑或衛奕信徑太古段起步分別不大

注意事項

於紅香爐峰的最近日落時間為下午5時30分左右，由於日落從山下去大約是5時30分左右。筆者上星期遲了5分鐘，所以沒有看到整個日落下去的過程。所以筆者建議讀者需要預充足時間在山上等日落。

▲ 日落時間漸近，筆者正在趕路看日落。

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

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