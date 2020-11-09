【Tesla股價】Tesla上海工廠傳明年產55萬輛汽車10萬輛出口　Tesla：具體數字現無法公布

▲ Tesla上海工廠計劃明年生產55萬輛汽車。

內地媒體引述知情人士報道，特斯拉Tesla（美︰TSLA）上海超級工廠明年產能達至滿產，計劃生產約55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3車型、25萬輛Model Y。對此，Tesla回應稱，中國工廠進展順利，具體的產能數字現在無法對外公布，公司持續為中國市場提供優質產品，擴大服務。

消息人士指，Tesla上海工廠今年規劃產能為15萬台，明年產能有巨大提升主要原因是第二期工廠即將建成，中國工廠將承接更大的出口任務。明年生產的55萬輛汽車中，Model 3出口佔10萬輛，Model Y出口佔1萬輛。

實際上，Tesla上海工廠於10月底已經宣布向歐洲出口汽車，有7000輛中國生產的Model 3裝船銷往德國、法國、意大利等歐洲國家。

另外，Tesla德國柏林工廠正在加速建設，預計於明年首季建成及投產。有業內人士分析，受歐洲疫情反復拖累，部分汽車零件價格上漲，Tesla上海工廠將承接部分產能。

相關文章：Tesla推出貴價龍舌蘭「Teslaquila」每瓶250美元開售即被搶光

【跑贏Tesla】「10倍股」蔚來汽車成全球第五大車企 為何升勢勁過比亞迪Tesla？

【港版Tesla】比亞迪股價突破200關後倒跌 3個月累升1.5倍有何賣點？

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華