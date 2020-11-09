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【Tesla股價】Tesla上海工廠傳明年產55萬輛汽車10萬輛出口　Tesla：具體數字現無法公布

股市 15:17 2020/11/09

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Tesla上海工廠計劃明年生產55萬輛汽車。

內地媒體引述知情人士報道，特斯拉Tesla（美︰TSLA）上海超級工廠明年產能達至滿產，計劃生產約55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3車型、25萬輛Model Y。對此，Tesla回應稱，中國工廠進展順利，具體的產能數字現在無法對外公布，公司持續為中國市場提供優質產品，擴大服務。

消息人士指，Tesla上海工廠今年規劃產能為15萬台，明年產能有巨大提升主要原因是第二期工廠即將建成，中國工廠將承接更大的出口任務。明年生產的55萬輛汽車中，Model 3出口佔10萬輛，Model Y出口佔1萬輛。

實際上，Tesla上海工廠於10月底已經宣布向歐洲出口汽車，有7000輛中國生產的Model 3裝船銷往德國、法國、意大利等歐洲國家。

另外，Tesla德國柏林工廠正在加速建設，預計於明年首季建成及投產。有業內人士分析，受歐洲疫情反復拖累，部分汽車零件價格上漲，Tesla上海工廠將承接部分產能。

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編輯：陳華

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 經濟 柏林 上海 中國市場 A股 Tesla

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