【疫下管理心法】JPMorgan中港基金主管　鼓勵團隊分享增凝聚力

▲ 疫情下JPMorgan中國及香港基金業務總監及董事總經理吳家俐，不但能平衡工作與家庭，更發揮領袖本色，有效管理團隊，並鼓勵員工擁抱改變，迎接新常態。

資產管理行業一向重視與客戶關係，疫情下，各地封關，從業員難以再面對面與客戶溝通。JPMorgan中國及香港基金業務總監及董事總經理吳家俐任資產管理職位多年，亦曾經歷過2008年環球金融海嘯，今年碰到新冠肺炎疫情，即使面對不少挑戰，仍能迅速應變。

＞＞＞【拜登當選】企業生產「去中國化」 拜登當選會否令供應鏈再重組？

＞＞＞【雙11】「愛國情懷」下內地品牌在雙11更受歡迎 專家：海外品牌要更貼地

吳家俐坦言，以往團隊的確頻繁到內地與客戶開會，但疫情下面對面會議大大減少，對客戶的服務模式亦開始轉變。「幸好內地客戶早已習慣線上平台，公司亦能提供良好IT配合，即使疫情下都可以使用視像會議軟件，為客戶提供市場資訊及策略。」為了迎合新常態，吳家俐亦表示，各種銷售文件亦已電子化，方便傳送給客戶。

其次，亦多了很多線上講座，以往講座往往需要安排場地，現時以線上模式，令我們和客戶交流更快捷及靈活，活動量亦更多。

增強團隊凝聚力成挑戰

今年以來，不少公司採取「在家工作」安排，團隊間協作、維繫士氣亦比以往困難。吳家俐率領的團隊人數達30人，全部在香港。吳指出，疫情下，每個星期的例會就移師到視像會議平台，若出現突發情況，都會立刻召開視像會議。她補充，因有線上平台，與客戶的會議比以往更頻密。「今年與客人線上線下會議的時數，就比往常高出一倍，特別是與中國內地方面的客人。」

▲ 在家工作成為現時環球新常態，視像會議軟件成為日常開會必要工具，但當中亦需要避免各種尷尬情況出現，例如家人、寵物突然出現在鏡頭面前。（法新社圖片）

要維繫團隊士氣，吳家俐就設立Virtual Lunch時間，與團隊共進午餐。此外，吳亦試過讓團隊同事拍一些有趣照片，主題是在家工作的情況與趣事。

午休等工作間隙，我都會鼓勵同事紀錄自己在家做飯及運動等畫面，和同事們分享，團隊彼此分享多了，士氣自然能維持。

平衡家庭與工作最困難

除了維持團隊凝聚力，平衡家庭與工作亦相當困難。吳家俐坦言，自己家中就有兩名寶貝女兒，在家工作時，她們正值停課在家學習階段，在家中與團隊視像會議時，女兒亦曾「客串」出場，令氣氛瞬間更活躍。「不過正式工作或客戶會議時，亦都需要巧妙方法防止家中小朋友搗蛋。」

▲ 新冠肺炎疫情下迎接改變與工作新常態，JPMorgan中國及香港基金業務總監及董事總經理吳家俐表示，不要該怕改變，甚麼事情都有可能，只要有這個mindset，總會找到解決方案。（受訪者提供圖片）

吳表示，疫情初期，曾經將自己關在房內開會及工作，但女兒見到媽媽關在房內，反而更好奇，因此會時常敲門，希望獲得注意。「關門帶來的騷擾或更多，因此我寧願打開房門，並告訴她們，我在接下來半小時要工作開會，希望她們能安靜片刻，並嘗試讓她們了解我的工作。」她表示，正因為如此，與女兒溝通多了，家庭關係亦更融洽。

＞＞＞【雙11】看準雙11商機 韓國食品官方旗艦店登陸天貓 迎接年尾節日消費旺季

記者：李彥煒