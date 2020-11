【智取英文@iM網欄】寫Letter to The Editor懶人包

正所謂主角永遠最後出場,所以受千呼萬喚、擁有極高人氣的重中之重 – Letter to the editor (給編輯的一封信) 就是今期要介紹的實用文寫作格式。相信各位DSE考生對Letter to the editor都不會陌生,因為它就是卷二和卷三的一位常客。今期筆者就會為大家詳細介紹及解釋在寫作Letter to the editor - 給編輯的信時需要注意的地方,希望大家日後見到它的時候不在徬徨而是因為熟悉並感到快樂!!

格式

Letter to the Editor,名副其實是一封信,雖然不是指郵寄的那些信件但是他寫作的格式其實就是一封書信,所以自然包括上款、下款及內文。

E. g.

Dear Editor,

I am writing to … Regarding the problem, I am of the view that 句子

Yours faithfully,

XXX

Letter to the editor格式千篇一律,基本上都是一樣的,所以只要緊記格式就不需要另作改變,更不要另外自行創作!!!

寫作技巧

Letter to the editor的寫作格式千篇一律是不變的事實,哪麼如何能夠在芸芸學子中以自己的寫作脫穎而出呢?當然有相應的技巧。現在就為大家分享少少。

E. g. 語境意識

As a faithful reader / As a loyal reader …, 句子….

人人開頭都寫“I am writing to …”,難道人人都有需要分享的內容嗎?傳統的開首寫法實在太一成不變了,於是今天筆者就為大家分享另一種寫法。以表明自己是忠實讀者的方法開頭,不僅可以符合寫作身份還可以令到整篇寫作的可信性更高,更不同於其他人,不會流於平凡。

可能出題方式

因為Letter to editor的常見性,所以他的出題方式其實萬變不離其宗,即使再多花款,都只是同一種答題方式,因此考生見到即使看似不熟悉的題目的時候其實不必慌亂,只需謹記它是Letter to the editor便可。以下是一些常見的出題方向。

E. g.

就著一些主題撰文

因在某些議題上發表意見

因應先前的報導而有所回應

試前準備

既然是Letter to the Editor,最合適的事前準備功夫便是在各大英文報章上欣賞一下別人是如何寫作的。當然在實際報章上的寫作會跟考試的形式有一點不一樣,但大同小異,所以不妨可以多加留意,例如一些句子結構和用詞,可以把他們記錄下來然後熟讀,以便不時之需。

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

