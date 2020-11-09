【移民教室＠iM網欄】BNO簽證赴英真係咁簡單？　移民英國做好兩大準備

BNO簽證對香港人來說基本上是「零」成本。但是否真的這麽簡單？也許你會每天花幾個小時，找尋英國生活的相關資料。又或者你會加入不同的英國群組，確保自己能掌握英國的最新資訊。但你是否肯定你所得到的網絡資訊，已經足夠你應對即將面臨的陌生生活？

移民英國沒難度？

5+1共6年的居住要求，其實十分漫長。若然你沒有做足離境前的安排，將會面對你難以想像的損失，甚至影響子女所接受的教育等。以教育為例，你是否已經想好什麽時候讓子女到英國入學？當你錯失子女入學的最佳年齡，他們在學業路途上將可能比同齡小朋友慢一步。

根據BESA最新的數據顯示，在2019年，英國總共有16,769所公立小學，3,448所公立中學，2,319所私立學校，遍佈英國不同地區。你如何選擇？選之前，你還要面對住屋的問題。因為揀選學校其實和你所居住的校區是密不可分的。你如何安排？還有稅務、資產、工作等等的問題，英國居民需繳交較高及各項稅款包括遺產稅，及海外收入稅等。距離明年1月所剩的時間無多。你真的準備好嗎？

移民英國的準備

根據我過往為顧客移民英國的經驗，總結出以下移英前需準備的兩大重點，希望可以幫到有意移民英國的朋友。

做好稅務安排

坦白說，英國是一個重稅的國家。在離境前做好資產的安排、處理好手頭的資產能讓你避免在英國繳交過重的稅。處理的方法需根據你手頭上擁有的資產、股票以及其他資本增值的金融產品。現時在社交媒體、網誌以及許多討論區都有關稅務安排的資訊。但稅務本身就是一個十分個人化的問題，若然可行，建議向合資格的稅務專家查詢。

住屋及教育

不少父母都希望出發前為子女安排好學校，如果是打算入讀公立學校，那必須先到達英國，並提供住址證明才可為子女申請。因此，父母在揀選住屋時，往往需配合子女的校網，所以在離境前做好住屋的安排（購買或長租6個月以上），一到埗英國就可以馬上為子女辦理入學申請。

移民有感

我在70年代畢業於香港大學，在90年初，選擇了移民到澳洲。在考取到澳洲註冊移民顧問專業資格之後，我重新回流香港，做了超過20年移民工作。眼見不少高薪家庭、專業人士， 包括最年輕的25歲香港培訓護士，一個個選擇離開香港，一方面我心感可惜。但另一方面，我認為移民始終是個人的選擇，是對生活改變的一種追求，也是對家庭生活的一種承擔。一個專業的移民顧問，不只是將客戶送往他們想到達的目的地，也希望他們在當地能有好的生活和發展。

作者簡介：從事移民行業超過20年，是早批在香港擁有專業資格的澳洲及新西蘭政府註冊移民顧問。多年來為客戶辦理澳洲、加拿大、新西蘭、英國和其他歐洲等國家的移民簽證服務，並提供專業建議及協助構思生意idea。

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