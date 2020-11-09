受美國禁令影響　華為第3季度中國手機出貨量跌15%

▲ IDC調查報告指出，本年度第3季度中國智能手機出貨量，總體較去年同期大減14.3%，當中華為手機出貨量更下跌15%。

華為在美國禁令的陰霾下，近期在市場上受到衝擊，其手機出貨量大減。國際數據公司IDC調查報告指出，本年度第3季度中國智能手機出貨量，總體較去年同期大減14.3%，達到8,480萬部，當中華為手機出貨量更下跌15%。

IDC調查數據指出，從去年第2季度開始，中國智能手機出貨量已持續出現萎縮情況。由於美國今年向華為實施禁令，受到美國制裁拖累，華為陷入零件採購困境，並控制手機出貨量，降低Mate 30系列手機產量，導致部分城市供應短缺，其出貨量較去年同期大減15.5%，達到3,510萬部。

＜＜瑞典禁用華為5G設備 中方反制裁Ericsson報復

＜＜【電子支付】華為測試手機八達通付款服務 支援多款新機型號

不過，華為仍以41.4%的市佔率，位於排名榜首，但對比上一季，出貨量仍下跌約4個百分點。另外，vivo市佔率為17.8%排名第二，出貨量下跌16.9%，達至1,500萬部。而OPPO市佔率為16.6%，出貨量同樣下滑14.2%，達至1,410萬部。

相反，小米手機則出貨量出現唯一增長，較去年同期增長13.4%，達到1,100 萬部。蘋果則因為今年延遲推出iPhone 12，導致第3季度出貨量萎縮，市佔率僅佔8.3%，排名第5。

責任編輯：李寶如