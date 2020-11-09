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【美國大選】拜登當選後 美國外交政策會變怎樣？

環球政治 15:25 2020/11/09

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【美國大選】拜登當選後 美國外交政策會變怎樣？

美國大選結果出爐，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝出美國大選。主張「美國優先」的總統特朗普，在過往4年採取非一般的外交取態和政策，大大改變了全世界的外交格局。在過去4年。外界關注，拜登當選後，未來美國外交政策會有何變動。

  • 中國

拜登此前表明，會扭轉特朗普現時政策，撤銷對中國關稅，改以多邊形式向中國施壓。

對於被批評立場親中，包括其兒子亨特在中國享有生意利益，拜登否認並反指，特朗普政府的混亂才是真正幫助中國崛起，因為特朗普疏遠美國傳統盟友、退出全球化機構的領導角色，讓中國有機可乘。

  • 盟友

特朗普在任期間，多次批評美國的傳統盟友。拜登上任後首要任務，是全力修復與盟友緊張的關係，尤其是北約。

另外，拜登政府還會尋求重新加入遭特朗普退出的國際組織，包括讓美國重返世界衛生組織，以領導全球對抗新冠疫情。

  • 中東

拜登曾指，一旦當選，會讓美國重新加入《伊朗核協議》。特朗普政府在2018年退出《伊朗核協議》，認為協議無法限制伊朗發展核武。

拜登認為，用極限施壓政策對伊朗未必有效，認為會導致緊張局勢顯著升級，而且指美國盟友亦拒絕對伊朗施加嚴厲制裁。

對於也門內戰，拜登會停止支持沙特的立場。

另外，拜登亦不太可能認同特朗普政府，對以色列佔領西岸的政策，包括不會認同以色列殖民點不違反國際法，以及容忍以色列單方面吞併部分領土的計劃。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

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