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預期拜登勝選、分裂國會繼續　聯博︰資產配置關注四大重點

環球政經 16:34 2020/11/09

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美國大選已經有初步結果，據多間主流媒體報道，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）預期將以290票選舉人票戰勝對手特朗普（Donald Trump），成為下一任美國總統。國會選舉方面，民主黨有望繼續執掌眾議院，共和黨或能維持參議院過半議席，最終結果還將取決於佐治亞州的情況。

聯博認為，假設目前結果最終不變，拜登或將難以順利推動政策，要大規模財政刺激措施將持續面臨政治阻力；特朗普任內落實的企業減稅，拜登亦可能無法改變；低利率環境與聯儲局的貨幣寬鬆政策短期將不會改變。

【美國大選】民主黨眾議院選情不似預期 佩洛西或失議長之位【下一頁

聯博認為，基於上述情況，投資者進行資產配置時，宜關注以下四大重點：

1. 股票配置聚焦質素

聯博認為，投資者不應根據選舉結果建構投資策略，因為政策最終會造成何種實際的影響，極其難以預料，並建議投資者應該聚焦優質股票與主題式投資組合，因為這類優質企業有望克服疫情挑戰，在低增長的時期持續發展。

2. 醫療保健監管不會衝擊所有企業

市場原本預期拜登政府將針對醫療保健行業推出新的監管，料將影響部分公司，如今參議院可能仍由共和黨掌控，醫療保健監管預計將維持現狀。聯博認為，無論會否推出新的監管措施，部份醫療保健公司的業務發展強勁，相對不受潛在監管變動的影響，相關領域包括基因測序、手術機器人與數碼化醫療服務

3. 氣候變化政策預計轉變

氣候變化是拜登競選綱領中重要一部分，他還提出一項2億美元的綠色基建計劃，以實現零排放 (net-zero emission) 的目標。聯博在報告中寫道，拜登政府亦有可能禁止在聯邦政府土地上，以水力壓裂技術開採頁岩油，造成勘探與生產活動減少，將削弱油田服務企業的營收。此外，綠色能源轉型以及潛在訴訟或將對能源輸送管道公司帶來影響。

4. 重新參與國際社會

雖然預期國會出現分裂局面，聯博認為，在拜登執政下， 美國有望重新加強與世界貿易組織 （WTO） 等國際多邊組織的合作，貿易不確定性亦會降低，對多個行業構成利好，尤其是在環球進行貿易的汽車、化學品、煙草與科技行業

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編輯：李勝男

選舉 政治 股票 特朗普 拜登 營收 貿易 媒體 科技行業 行業

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