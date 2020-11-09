【聖誕節】疫情下如何歡度佳節？　海港城部分聖誕裝置移至「海運觀點」、需預約參觀

下月便是聖誕節，受疫情影響，外出欣賞聖誕燈飾的傳統會否受影響呢？為了減少人群集中，今年海港城將部分聖誕裝置移師至「海運觀點」。

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每年聖誕節，不少市民均會到鬧市欣賞聖誕燈飾、拍照留念。不過今年碰上疫情，歡度佳節同時憂慮感染新冠肺炎的風險。今年海運大廈正門、露天廣場部分的大型聖誕裝置將移師到面積更寬敞空曠的「海運觀點」，並設置成「聖誕燈飾花園」，而大樓梯入口則幻化成「巨型聖誕 熊仔玩具店」。

「海運觀點」佔地逾 8,000 平方呎，正正是早前許冠傑及郭富城舉辦音樂會的地點。與海運大廈露天廣場相比，其面積大一倍。在保持社交距離下，預計同一時間可容納約 200 人。海港城把戶外聖誕裝置延伸至此，希望市民能一邊欣賞維港兩岸景色及燈飾，一邊以不同角度細賞聖誕裝置及燈光音樂表演。

海港城亦會跟從防疫指引。訪客將以 4 人一組或當時限聚人數入場，需先量度體溫及使用消毒搓手液。於晚上、周末和假期前夕，商場將控制入場人數，市民須於網上免費預約登記參觀，避免出現人流聚集的情況，現場亦有工作人員維持秩序。整個商場的聖誕裝置以欣賞及拍攝為主，以減少接觸。海港城的聖誕裝置將於本月下旬開幕，活動內容及入場預約安排將稍後公佈。

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責任編輯：葉泳珊