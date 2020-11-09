【李嘉誠投資】TOM投資ESG數據平台妙盈科技　維港投資年初領投、穆迪上周入股

▲ 李嘉誠私人基金維港投資領投炒盈科技後，TOM年內兩度投資

TOM集團 （02383） 公布，再度入股投資ESG數據與科技平台妙盈科技 （MioTech），為2020年3月TOM首次入股後的後續投資，但未有交代投資金額。TOM投資妙盈科技以外，李嘉誠私人基金維港投資也曾領投妙盈科技A輪、A+輪投資。

TOM表示，投資炒盈科技可配合數據驅動和高增長潛力領域的策略，最新已在旗下台灣旗艦知識平台《商業周刊》，展開合作，也看好大中華地區對ESG產品和服務需求日益增長，而決定增資。

妙盈科技在其網站中表示，公司基於廣泛的ESG（Environmental， Social， Governance） 數據以及復雜的評估方法論，提供ESG數據、風險實時監測、ESG評級及指數、以及企業ESG諮詢4種產品，覆蓋中國約80萬家上市與非上市公司。

另外，國際評級機構穆迪（美：MCO）上周也宣布，收購妙盈科技的少數股權。

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編輯：麥德銘