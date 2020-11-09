Netflix測試新服務　推出24小時直播頻道

▲ 最近，影音串流平台Netflix決定在法國進行測試，推出24小時直播頻道，以滾動方式播放節目。

新冠肺炎疫情雖見緩和，不過仍有不少人會選擇減少外出，與他人保持社交距離，日日留在家看Netflix、打機等。最近，影音串流平台Netflix就決定在法國進行測試，推出24小時直播頻道，以滾動方式播放節目。

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為了方便有選擇困難的觀眾，Netflix於法國推出以電視台的方式播放節目。用戶只需選擇Direct模式，平台就會根據以往用戶的紀錄或喜好，以串流方式播放節目。而所選取的節目內容則取決於法國，以至全球Netflix 用戶的歡迎程度。

這項功能對於不想花時間自行搜尋節目的觀眾相當實用，可以隨心地欣賞節目。此外，由於這項功能為實時同步，所有使用Direct 模式的觀眾都可以在同時間觀看同一個影視節目，更可即時於網上社交平台與一眾影迷討論劇情。

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Netflix Direct已於11月5日開始在個別地區提供，並會在12月開始擴展至更多法國的其他城市。據悉，當地現時有約有900萬名Netflix用戶，相信可為他們提供更多節目選擇，並能在24小時內以電視台方式不斷播放。

責任編輯：施雯雯