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【拜登當選】港商料中美關係趨緩和　輸美港產品能繼續使用「香港製造」

商業 14:20 2020/11/09

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有港商認為，拜登較為遵守國際規則。（新華社圖片）

美國多間媒體報道，預計拜登當選成為第46位美國總統。香港工業總會主席葉中賢認為，拜登若當選為美國總統，會更尊重國際規則，並按國際慣例做事，即香港政府早前向世界貿易組織（又稱，世貿）提出的投訴，有望平反。

工總料拜登較守國際規則　出口或轉口有望增加
拜登較為遵守國際規則，加上疫情令美國經濟亦受挫，葉中賢預計，拜登會推出解決經濟和抗疫的措施，並且重新檢討美國對外的關稅。不過，他形容中國和美國「既是競爭者又是合作者」。他相信，中美貿易的局勢未必有大改變，只是表面關係將有所緩和。

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他續指，拜登若上場，香港廠商在美國將有較穩定的營商政策，出口或轉口有望增加。但他強調，主要視乎疫情恢復的速度，而他估計，明年和後年要回復至疫情前的出口或轉口數量，甚為困難。

廠商遷往東南亞將暫停
然而，過去受中美貿易戰影響，已有廠商將生產線從中國搬到其他國家。葉中賢指，廠商已搬到東南亞會繼續，皆因其將生產地遷移，除了貿易戰的原因，還為了減輕勞動成本等。不過，他認為廠商若未遷移生產線，要視乎下任美國總統上場後，推出政策後再作決定。

記者：馬意文

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