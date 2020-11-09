【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 偷聽得來的老麵店

前段時間，我為了要找節目用的背景布，所以\去了永樂市場逛逛。我本來是打算一到永樂市場，就先吃早餐再逛，也本來那裏附近就有很多餐廳及小店，要完成充飢動作，應該是沒什麼問題的。但結果我在附近的餐廳繞了一圈都沒什麼食物靈感，所以就決定逛完再去吃。

逛着逛着，胃部所發出肚子餓的信息就愈來愈強烈，所以大腦就作出本能反應，驅使我盡快把事情完成，不到20分鐘，我就離開市場，去找我胃部的需要。

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其實在市場找布的時候，店家們就在我旁邊聊天，無意中被我聽到關鍵字句：「他們做了幾十年，就在永樂國小那邊，麵才賣二十塊...」所以我一踏出市場門口，就立馬搜尋關鍵字，果然真的被我找到這間「賣麵炎仔金泉小吃店」。

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走到餐廳門口，看到幾位大叔食客在進食，還有古早木製櫥櫃，我就可以肯定，這家店的東西一定好吃。才一隻腳踏進門，在切肉的大哥就問我要吃什麼，因為我在路上已經有做一點功課，所以我菜單也沒看，就馬上點了一碗乾麵、一份紅燒肉和一份白斬雞，然後再進去找座位。進去之後，發現客人也真不少。在平日早上10:30這個餐飲尷尬時間，也可以有這個客量，證明這間餐廳內功深厚。坐下之後仔細觀察，發現在客人當中我應該是最年輕的，哈哈！

時間過很快，同時上菜速度也很快。10分鐘左右，我點的東西全都上桌。我點的是乾麵，店家所用的是黃麵。除了麵之外，還有米粉可供選擇。無論是麵或米粉，都有乾湯兩吃。麵條上淋有甜甜的醬料，除了放有蔥段，還有很多豆芽，可以提升味道及口感。把麵條拌一拌才發現，原來碗底有類似醬油的醬汁，雖然上層是放有帶甜美的醬料，但我覺得底下的醬汁還是稍為有點鹹，但據說這是古早味(從網路上得知)。

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至於他們的紅燒肉和白斬雞，兩樣我都喜歡。紅燒肉外皮夠脆，肥瘦適中，咬下去有咬勁又不太硬。肉質不會太乾，還滲出油香。而白斬雞，我分到的有小腿肉及雞胸肉，肉質偏軟，是我喜歡的。就算是雞胸肉，也不會覺得乾。而且吃得出是新鮮雞，不是冷藏的。因為在香港吃到新鮮雞的機會不多，所以對於我這個港仔來說，能吃到這種雞的味道，真的會感動。

上菜時，店員還會送上兩碟醬料。黑色是醬油，紅色是甜辣醬(但不辣)，紅燒肉和白斬雞都可以沾來吃。但我喜歡味道清淡的白斬雞沾醬油，味道較濃的紅燒肉沾甜辣醬，味道各自會拿到自己的平衡，也能夠提升本身的味道。用了大概15分鐘，我就把所有食物吃得乾乾淨淨。

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吃完當然要付錢，店員點算後跟我說總共TWD170，是我最近吃過最貴的一餐早餐。細問之下，除了麵條真的是TWD20之外，其他小菜都是按人數來預算份量，再以重量來計算價錢。所以說，每一次去價錢都會有不同。

雖然早餐吃了TWD170，但食物質素佳，味道好，又讓我吃得很飽，這餐可以了。但下次我一定要約朋友來，可以多點幾道菜，價錢也可以分攤一下。

地址：台北市大同區安西街106號

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

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